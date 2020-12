– Vi opplever voksende motstand mot bil i Norge

Responsen har ikke latt vente på seg etter det ble kjent at MDG ønsker å fase ut salget av samtlige nye bensin- og dieselbiler fra 2023.

Både Høyre og FrP har allerede gått ut og sagt at det ikke blir aktuelt med et forbud, slik MDG ønsker seg.

Også NAF er svært kritisk til forslaget. De mener et forbud ikke vil gjøre bilparken mer miljøvennlig, fordi nybil-salget automatisk vil bremse opp.

– Et forbud vil føre til et inntektstap på 40 milliarder kroner i bilrelaterte avgifter for staten. Det vil igjen åpne porten for massive avgifter på elbilene. Resultatet er at det blir dyrere for forbrukeren å skaffe seg en ny og mer trafikksikker bil, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Bakgrunn: MDG vil forby salg av nye bensin- og dieselbiler fra 2023

Skoda Octavia er på topp 20-listen over de mest solgte bilmodellene i Norge i år. Dette er den nye Scout-versjonen.

– En voksende bilmotstand

Nå kommer også bilorganisasjonen Amcar på banen. De går hardt ut mot MDG, og mener (i likhet med NAF), at forslaget ikke vil føre til noen positiv miljøgevinst.

Ove Johansen er daglig leder i Amcar, som representerer over 20.000 medlemmer.

– Vi opplever en voksende motstand mot bil og bilisme i Norge, drevet frem av en gruppe politikere i de største byene. Bilmotstanden er bygget på ideologiske tvangstanker, og ikke sunn fornuft. Jeg tror dessuten ikke det er god politikk selv om man er opptatt av miljø, forteller Ove Johansen, daglig leder i Amcar.

Johansen trekker frem at et forbud mot salg av bensin- og dieselbiler vil føre til treghet i fornyelsen av bilparken.

– Salget av elbiler øker, men de utgjør likevel godt under 10 prosent av bilparken. Bensin- og dieselbiler vil derfor dekke behovene til privatpersoner og næringsliv i mange år fremover. Da er det viktig at også disse blir byttet ut med nyere biler, som både er renere og mer trafikksikre, sier Johansen, og legger til avslutningsvis:

– Nå må de gode kreftene samle seg og verne om bilfriheten. Fanatisk motstand mot bensin- og dieselbiler og krav om forbud løser ingen miljøproblemer. Det er et eliteprosjekt organisert av urbane politikere som ikke forstår at Norges befolkning har behov for pålitelig transport i et land som dekker 385.000 kvadratkilometer.

