Henning løser et stort problem for mange norske bileiere

Eiere av elbilen Chevrolet Bolt berøres nå av en tilbakekalling fra fabrikken på grunn av fare for brann under lading. Ifølge bransjenettstedet BilNytt.no – som var først ute med saken – startet det amerikanske samferdselsdepartementet undersøkelser rundt bilmodellen, etter at det var rapportert om fire branntilløp i bakseteområdet. Diagnosen var batterier som antente når de ble full-ladet.

Ifølge BilNytt.no skal det være rundt 300 biler som er berørt her i landet.

Vederlagsfri løsning

En utfordring for mange av eierne er at dette er biler som er bruktimportert til Norge uten noen offisiell importør. Blant annet ble et hundretall Chevrolet Bolt tatt inn av forhandleren Bergheim Auto Salg AS, men dette firmaet gikk konkurs tidligere i år.

Noen regulær importør av amerikanske Chevrolet-biler finnes ikke i Norge for tiden, men nå tilbyr Opel-forhandleren Bil & Gummiservice AS i Ørsta på Sunnmøre en vederlagsfri løsning på denne innkallingen for alle norske Bolt-eiere.

GM stiller opp

– Ja, vi gjør dette på vegne av GM, og har allerede informert Statens vegvesen om at vi kan utføre jobben. Dette er gratis for kunden, uavhengig av hvem som har importert bilen. Det er bare å komme hit og få dette utført kostnadsfritt, men man må selvsagt selv dekke kostnadene med turen til Ørsta, sier bilforhandler Henning Chr. Myklebust til Broom.

Hos Bil & Gummiservice i Ørsta står Svein Håvar Vatne, teknisk leder (t.v.) og serviceleder Magnar Vidnes klare til å hjelpe Bolt-eiere med å få tingene i orden. Foto: Privat

– Det kan bli en lang tur for mange?

– Ja, jeg ser den. Men jeg tror ikke det er andre her i landet som har kompetanse, utstyr og software som skal til for å gjøre akkurat denne jobben, sier Myklebust.

– Og GM stiller opp, uavhengig av importørsituasjon?

– Ja, når det gjelder sikkerhet er amerikanerne spesielt pliktoppfyllende. Det spiller ingen rolle hvem som har vært distributør, så det er ikke overraskende at GM har vært så rause og imøtekommende her.

Mange merker

– Du kan godt si at når det gjelder sikkerhetsspørsmål, så stiller amerikanerne opp gjennom hele bilens levetid. Ingen Bolt-eier behøver derfor å være det minste engstelige på dette området, understreker Henning Chr. Myklebust.

Opel er hovedmerket til Bil & Gummiservice i Ørsta, men forhandleren representerer også Isuzu, Dodge, RAM og enda noen flere amerikanske merker i tillegg til US Chevrolet, og har altså også solgt et antall Chevrolet Bolt.

Det var febrile tilstander rundt amerikanske Chevrolet Bolt en tid. Foto: Privat

– Det var den store interessen omkring Opel Ampera-e som trigget min nysgjerrighet for Bolt. Her var det mye som fristet en periode, men nå vet vi jo at elbil er et fenomen som kan gå fra «hot» til «not» på få måneder, og vi klarte å la være å kjøpe inn for mange biler før interessen sank som en stein, sier Myklebust, som har vært aktiv med amerikanske biler siden daværende Opel Norge overtok US Chevrolet-importen i 1997.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.