Saksøkte verkstedet etter dette – det skulle hun ikke ha gjort ...

Prøv å forestille deg følelsen: Du har nylig gått til innkjøp av en Aston Martin DB9. En ordentlig grombil. Du har til og med skaffet deg en modell som har fått lakkfargen delvis oppkalt etter en James Bond-film: Skyfall Silver.

Foreløpig fylles du sannsynligvis av en varm og god følelse. Du ser deg selv bak rattet i en slik lekker doning, i det du dukker opp på jobb, leverer ungene på skolen eller kommer og skal plukke opp en date. Du føler deg nesten som i en James Bond-film. Det blir ikke så mye bedre!

Men forestill deg så at du krasjer inn i en stein. At blant annet hele forstillingen ryker tvers av, og at forskjermen blir ødelagt.

Nå er det ikke så stas, lenger. Og for eieren av bilen vi omtaler her, er det bare begynnelsen på en enda større nedtur.

Slik kan en DB9 se ut – før den krasjer den i en diger stein.

Million-regning

Jessica Liu, bosatt utenfor Vancouver i Canada, kjøpte sin DB9 Centenary Edition, tilbake i 2015. Litt mer om bilen: Dette er en av bare 100 produserte, og et svært ettertraktet samlerobjekt.

Men da hun før jul krasjet den eksklusive bilen i en stein, begynte det som skulle fortone seg som et økonomisk mareritt.

Liu manglet kaskoforsikring på bilen, og fikk ikke dekket reparasjonen i kjølvannet av uhellet. Verkstedregningen kom på mellom 85.000-135.000 canadiske... DOLLAR! Smak litt på den. Det er et sted mellom 590.000 og 945.000 kroner i reparasjoner, basert på kronekursen den gangen.

Kunstig høy regning

Ikke så rart at Liu fikk hetetokter, kanskje? Og da forsikringsselskapet ikke ville hjelpe henne, ble ting bare verre.

Liu bestemte seg like godt for å saksøke forhandleren og verkstedet. Hun mente regningen var kunstig høy, og at hun ble lurt til å kjøpe bilen.

Ting tar tid, og etter å ha hyret og deretter sparket fire ulike advokatfirmaer, valgte Liu til slutt å stille som sin egen representant i retten.

Tap på alle fronter

Langt rettsdrama gjort kort. Dommeren var veldig lite interessert i å høre på kravet fra Liu, om at hun burde få både en ny bil, kompensasjon for tort og svie – samt dekket reparasjonene på den ødelagte DB9-en sin.

I stedet valgte han en annen løsning. Nemlig den at den ulykkelige DB9-eieren både skulle betalte for reparasjonen, utgifter for forhandler i forbindelse med retten – og oppbevaring av bilen i påvente av rettens avgjørelse.

Totalt endte det på den nette sum av 328.930 dollar, skriver nettstedet Driving. Det tilsvarer omtrent 2,3 millioner kroner. Sviende nederlag, er vel en ganske presis beskrivelse.

Husk forsikring ...

James Bond har for vane å vrake og krasje bilene sine. Men han har altså den fordelen at han kan sende regningene for slike hendelser elegant videre til MI6. Liu hadde kanskje glemt at hun ikke er like privilegert, og angrer nok på at hun ikke ordnet en bedre forsikring på bilen sin.

Hvis du ikke er skremt fra å bli Aston Martin-eier, er det faktisk et ganske bra utvalg av Aston Martin til "budsjettpris" på Finn.no. Moroa starter på under 400.000 kroner. Da får du en lekker 1997-modell DB7 Volante.

Bare husk å forsikre bilen skikkelig – og se opp for store steiner!

