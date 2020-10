Derfor er denne meldingen malt på en kai i Kina

Xpeng er ett av flere nye bilmerker som kommer til Norge i år. Det handler ikke overraskende om elbil, her er det norske markedet interessant for svært mange bilprodusenter.

Xpeng lanserte SUV-en G3 Smart i slutten av april. Responsen på bilen skal ha vært svært god, og nå er det ikke veldig lenge til de første norske kundene får bilene sine.

De første 100 eksemplarene er nemlig på båten, på vei fra Kina. Og det er ingen tvil om at Xpeng ser på Norge som et viktig marked.

Kompakt crossover

Kaien var malt med hilsen til Norge, og Xpeng Motors toppsjef var selv tilstede da de første bilene rullet ombord i det digre transportskipet.

Xpeng begynte å utvikle sine biler for det internasjonale markedet tidligere i år. Lanseringen i Norge markerte starten på den internasjonale satsingen.

G3 er en crossover i den kompakte klassen. Bilen er 4,45 meter lang og har bagasjerom på 380 liter. Det betyr at den bør duge som familiebil, i alle fall for de som ikke har altfor store plassbehov.

Xpeng er ett av flere nye bilmerker som har meldt seg på i det norske markedet i 2020. I høst får de første norske kundene bilene sine.

Solid priskutt

De som allerede har bestilt Xpeng, fikk i sommer en god nyhet. Importøren kuttet nemlig prisen på bilen, som følge av endringer i valutakursen.

358.000 kroner er det som nå gjelder for utstyrsnivå Smart. Velger du G3 Premium er startprisen nå 379.000 kroner. Og dette var ikke noe lite priskutt. Da modellen ble lansert, var prisene 398.000 for Smart – 419.000 kroner for Premium.

Premium har blant annet ventilert førersete og et karakteristisk takkamera som kan styres med håndbevegelser. Begge modellene har en rekkevidde på 451 kilometer etter WLTP-målemetoden. Batteripakken er for øvrig på 66,5 kWt.

Her står de klare, snart ruller bilene ombord og båten setter kursen mot Europa.

Samarbeid med NAF

Bilene har også omfattende førerassistenter. Alle Xpeng er godt utstyrt, blant annet med den avanserte autopiloten Xpilot 2.5. Bilene vil også motta oppgraderinger gjennom såkalte OTA-oppdateringer i hele levetiden. Bilens funksjoner kan styres både med den store berøringsskjermen på 15,6 tommer og med stemmen.

Importøren Zero Emission Mobility AS har tidligere kunngjort et samarbeid med MECA og NAF, som sikrer at kundene aldri skal være langt unna et sertifisert verksted. Xpengs biler leveres også med et omfattende garantiprogram.

Saken ble først publisert på Broom.no