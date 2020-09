Bekreftet: Nå er det slutt for tidenes «familiebil»

I 2011 kom Ferrari med sin mest familievennlige modell noensinne. Den fikk navnet FF – som står for Ferrari Four. Forklaringen på navnet er at den har både fire seter og firehjulsdrift. Som bonus fikk du i tillegg til et "stort" bagasjerom.

Det siste er relativt – men vi har dekning for å kalle det stort i Ferrari-sammenheng, i alle fall.

I 2017 kom oppfølgeren: GTC4 Lusso. Nytt navn, men i praksis bare en omfattende facelift.

Dette er det nærmeste Ferrari har vært en stasjonsvogn. Utformingen på hekken gir faktisk 450 liters bagasjerom (selv om mange har lurt litt på hvordan Ferrari har kommet frem til det tallet...)

Den mangler egentlig bare hengerfeste og en godt brukt kaffekopp fra Cirkle C for å kunne kalles en fullverdig "Norgesbil"?

Ekte superbil

Hvis du ikke orker tanken på en tradisjonell familiebil – og har nok penger gjemt under madrassen – kan du kjøpe en Ferrari GTC4 Lusso. Men vær rask, for nå er produksjonen stoppet. Ferrari har nemlig en ny modell på gang ... Foto: broom

Men for all del, tro ikke at Ferrari går på akkord med kjerneverdiene sine her, heller. V12-motor er på plass – med opptil 690 hk.

Det sørger for ekte superbil-ytelser. 0-100 km på 3,4 sekunder. På veien oppleves den også som en ekte Ferrari – noe vi kan skrive under på. Se vår videotest av denne bilen her.

I 2018 kom det også en utgave med V8-motor. GTC4 Lusso T ble innstegsmodellen. Her er det 3,8-literen som også brukes i Ferrari California – og som yter solide 610 hk.

Solgte godt

Totalpakken i GTC4 Lusso traff godt. I Europa er det solgt rundt 1.500 eksemplarer. En liten andel av disse har sågar funnet veien til Norge.

I skrivende stund ligger det faktisk fem stykker til salgs i bruktmarkedet, her hjemme.

Prisene starter på rundt 2,8 millioner kroner – og ender på nærmere 5 millioner for en 2020-modell. Sistnevnte har et hav av skjermer innvendig, og alt tenkelig utstyr.

Slutt

Men nå er det altså slutt. Produksjonen er stoppet. Ferrari har gitt en forklaring på dette. De sier at som del av merkets femårsplan fra 2017, har man faset ut produksjonen av GTC4 Lusso og GTC4 Lusso T.

Det er leit, for alle oss som digger denne bilen. Men fortvil ikke, for det er lovende nyheter i vente.

Hele poenget er nemlig å gjøre plass til en helt ny modell – som på alle måter må kunne kalles en "Norgesbil".

Flott utsikt! Naturen rundt er ikke så verst, heller ...

Nå blir det SUV

Ja, du leste riktig. Ferrari har jo en stund bekreftet at de skal lage SUV for første gang. De har sett hvilken kjempesuksess Lamborghini har hatt med sin Urus. Nå vil de ha sin del av kaka.

Navnet skal være klart allerede. Det er bare å øve seg på å ringe å si "Hei! Jeg skal ha en Ferrari Purosangue, takk".

Purosange kan oversettes til "fullblods". Og det tviler vi ikke på at en SUV fra Ferrari vil være.

Hybrid

Purosangue (tipper du har forsøkt å uttale det navnet med italiensk "swung" allerede) skal bli drøyt fem meter lang. Planen er at den skal ha fire seter, akkurat som Lusso.

Ryktene sier at motoriseringen byr på en V12-er – men også at det blir en ladbar hybrid med V6-er.

Sistnevnte er mest fordi Ferrari har det tøft med å nå EU-kravene om lave utslipp fra 2021.

Konkurrentene skjelver

Ferrari er for øvrig allerede klar til å introdusere sin første serieproduserte ladbare hybrid – nemlig SF90 Stradale. Den får 1.000 hk! Planen var at bilen skulle lanseres tidlig i 2020 – men på grunn av Covid-19 kommer den først mot slutten av året.

Uansett, drivlinjen til SF90 Stradalen lover godt for hva vi kan vente oss av SUVen Purosangue, også. Planen er i alle fall at den skal treffe markedet en gang i 2022.

Det er bare å begynne å bli nervøs, hvis du selger Bentley Bentayga, Lamborghini Urus eller Aston Martin DBX. Det blir snart mye hardere kamp om kundene ...

