Norsk importør kutter: Hver fjerde ansatt må gå

Tidligere i år kom nyheten om at bilprodusenten Mitsubishi ikke skal lansere noen nye bilmodeller i Europa de neste tre årene.

Dette skjer etter en strategisk vurdering, der Mitsubishi i stedet skal konsentrere seg om å satse større i Asia.

I Norge har Mitsubishi i mange år vært en betydelig aktør. De siste årene har de blant annet hatt stor suksess med den ladbare SUV-en Outlander. Selv om den begynner å trekke på årene, er den Norges femte mest solgte bil så langt i år, med 2.436 eksemplarer.

Reduserer med 20 årsverk

Men nå får Mitsubishis Europa-strategi også konsekvenser hos den norske importøren.

Helt siden den kom til landet første gang, har Mitsubishi Outlander vært en stor salgssuksess i Norge.

Bransje-nettstedet Bilbransje24.no bringer nyheten om at Motor Gruppen skal nedbemanne importfunksjonene, og kutte antall ansatte med omkring 25 prosent.

– Jeg kan bekrefte av vi reduserer antall ansatte med rundt 20 årsverk. Vi er nå i prosess med å redusere arbeidsstokken. Noe skjer ved tilbud om sluttpakker, men vi kommer dessverre ikke unna noen oppsigelser, sier Magnus Brask Rustad som er konsernsjef i Motor Gruppen, til Bilbransje24.no.

Hva skjedde egentlig med denne bilen?

– Har ligget i kortene

Etter det Bilbransje24 erfarer er 14 av årsverkene som forsvinner knyttet til importen av Mitsubishi. Nedbemanningen skal være fullført før utgangen av 2020.

Per Morten Merg er daglig leder for Bilbransje24.no. Han er ikke overrasket over det som nå skjer hos den norske importøren:

Per Morten Merg er sjef for Bilbransje24.no

– Nei, etter den dramatiske meldingen fra Mitsubishi i sommer, som betyr at de trekker seg ut av Europa, har det ligget i kortene. Beskjeden fra Mitsubishi kom overraskende og slike strategiske grep får naturligvis konsekvenser for mange, også importøren i Norge. Motor Gruppen er en importør som har drevet solid i det norske markedet i flere tiår, og det er naturlig at de tilpasser seg en ny virkelighet, sier Merg.

Her forsvant ni butikker i Norge

Har vært en vinner

Det norske bilmarkedet har vært gjennom mange store endringer de siste årene. Det elektriske skiftet har gått svært fort her hjemme, det har også endret salg og markedsandeler for svært mange merker.

Noen har nærmest "vunnet i Lotto", ved at de har fått elbiler og ladbare hybrider som har solgt svært bra. Mens andre har slitt med drivlinjer som ikke er like attraktive i det norske markedet.

– Slik sett har Mitsubishi vært en av vinnerne. Outlander har vært Norges mest solgte ladbare hybrid i en årrekke og har virkelig truffet markedet her hjemme perfekt. Vi vet også at Mitsubishi var kommet langt med utviklingen av en etterfølger. Den var ventet til Norge om ikke lenge. Nå blir det altså ikke slik likevel, sier Per Morten Merg.

Store planer: De skal mangedoble salget i Norge

Denne saken ble først publisert på Broom.no.