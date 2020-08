Bildene av bilen vekker oppsikt over hele verden

Ikke en gang den psykedeliske kamuflasjen klarer å skjule at dette på en eller annen måte handler om Volvos mest kjente og berømte bil gjennom alle tider: Designbomben P1800.

Men på den modellen ble testkjøringen avsluttet i 1961. Det var da den ble lansert. P1800 gikk ut av produksjon i 1973. Det skulle med andre ord være liten grunn til å testkjøre den i kamuflert utgave nå. Nesten 60 år etter at den kom.

Men like fullt: Bilen på disse bildene florerer nå verden rundt på sosiale medier og ulike nettsider. Det spekuleres, lures og lanseres ulike teorier på både hva og hvorfor.

Men det gode, helt konkrete svaret uteblir. På hvorfor en gammel modell er iført et test-kostyme og har blitt avbildet like utenfor Volvo-hovedkvarteret i Göteborg nylig.

En som selvfølgelig har sett bildene er vår egen bilekspert Benny Christensen.

Dette er originalen, Volvo 1800. Den kamuflerte bilen i bildet over kan ikke fornekte opphavet. Foto: broom

Ikke noe eksosrør

Han har ikke helt overraskende en teori rundt hva den mystiske og tilsynelatende gamle Volvoen kan være for noe.

– Ja, jeg har jo kikket litt på disse bildene jeg også, som de fleste andre. Det er absolutt ikke lett å se de eksakte linjene med kamuflasjen, og det er jo meningen, men fronten virker lavere enn på den originale 1800-en. Hjulene er også altfor store og bilen har ikke noen eksosrør, resonnerer Benny.

Det med eksosrørene kan jo kanskje tyde på at noen har bygget om en gammel Volvo 1800 til elbil. Det har jo allerede blitt gjort med flere klassiske biler. Også Volvo 1800. Det finnes ulike kit å få kjøpt til det formålet. Ikke bare det. Flere firmaer har også dukket opp med slike konverteringer som geskjeft.

Men heller ikke den teorien har Benny noe særlig tro på.

– Nei, egentlig ikke. Jeg har sett en P1800 ombygget til elbil i Sverige, for et par år siden. At andre følger etter er jo ikke utenkelig. Men hvorfor kamuflere den?, spør han.

Det at bilen er sett i nærheten av Volvo-fabrikken kan jo være tilfeldig. Eller ikke.

– Ja, det kan det være, men jeg tror ikke det. Det er nok en sammenheng, tror jeg.

Skiltene avslører noe ...

Store hjul og ikke noe eksosanlegg. Mye tyder på at dette er noe Polestar står bak på en eller annen måte. Foto: broom

– Skiltene som er påmontert tilhører visstnok en Rød Volvo P1800 fra 1964. Det som er ekstra interessant i den sammenhengen er at tidligere eier av bilen er Jonas Christian Dahl. Mannen som sto bak Polestar tidlig på 2000-rallet. Dette var jo mens Polestar konverterte Volvo til løps- og racingbiler og lenge før Polestar ble eget bilmerke.

– Dahl er nå mannen bak Cycan Tacing, som fortsatt konverterer ulike biler til racing. Både Volvo og Lynk & Co. Mitt tips er derfor at dette er et Polestar-prosjekt, som jo i tillegg til å være et eget bilmerke også fortsatt legger hendene på litt heftige Volvo-modeller, sier Benny.

– Akkurat hva resultatet kommer til å bli, er jeg like usikker på som alle andre. Men skal vi tippe på at vi kommer til se en eller annen Polestar / Volvo-hyllest til den legendariske modellen som fyller 60 år neste år, spør Benny avslutningsvis.

Vi får bare smøre oss med en god dose tålmodighet og se hva som skjer. Spennende er det uansett...

