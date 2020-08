60.000 visninger: – Jeg må være Nord-Europas dårligste bilselger!

Når bilen du skal selge nærmest er helt A4, gjelder det å tenke litt kreativt.

Noen velger å være dønn ærlig i annonsene sine, mens andre tar i bruk humor for å krydre annonsen en smule.

Espen Munch fra Fredrikstad faller helt klar under kategorien «de som har brukt litt mer enn 5 minutter på bilannonsen sin». Bilen han forsøker å selge er en helt vanlig Audi A5 2,0 TDI fra 2011.

Hællæ!

Hællæ! Du ærnt’e intressert i en skikklig sprek bil, æ? He?

Ævvdin er forresten forberedt for panndemi og har blant annet innlagt sånn dærre FM-teknologi som brukes a nesten alle land i verden. Unntatt vårs, danskanne, tyskeranne, ittalienneranne, engelskmenna - å Svæis, da. Den kan du for eksempel bruke når det er drive-in kino-greier og kårrånna samtidi.

Dette er bare en brøkdel av annonseteksten, skrevet på kav Fredrikstad-dialekt.

Foruten at bilen skal være fantastisk til å sjekke opp damer, kjøre unger i barnehagen og bytte gardiner på KID, forteller Espen at Audien velholdt og at alle servicer er fulgt. Neste service er for eksempel om 15.000 kilometer, eller tur/retur Fredrikstad – Beijing.

Eventuelt 773 enkeltturær VEKK fra Sarsjbårr å te Fredrikstad, da - nå såmm vi åppfårdras te å ikke dra te utlanne.

Bilen er en Audi A5 2,0 TDI fra 2011. Foto: broom

Over 60.000 visninger

– Østfoldingen har jo fra enkelte hold blitt oppfattet som både enkel og litt enfoldig, og det har jeg nok gjort litt ekstra ut av i annonseteksten. Selv har jeg vært nok rundt i Norge til å stå inne for at det finnes enkle og enfoldige mennesker både her og der, forteller Espen til Broom.

Espen har fått innbytte-forslag i alt fra Mercedes CLS til nyere Nissan Leaf og vannscooter.

Han legger at responsen ikke har uteblitt. Bare det første døgnet passerte annonsen 10.000 visninger. Nå er tallet godt over 60.000.

– Responsen har vært ganske ellevill, egentlig. Statistikken hos Finn.no viser at nesten 7.000 har lest annonsen 2-5 ganger, og til alt overmål har visstnok 127 personer lest annonsen mer enn fem ganger. Himmel og hav. Har jeg virkelig vært så utydelig i en så lang annonse? Eller har folk utenfor gamle Østfold bare innmari tungt for det, smiler Espen – som fortsatt venter på en kjøper til bilen.

– Jeg må jo trolig være Nord-Europas dårligste bilselger, som fortsatt har bilen på gårdsplassen med det utgangspunktet. Hensyntatt prisen er bilen fortsatt, og helt ærlig talt, faktisk et kjempegodt kjøp, mener Espen.

Prisantydning på bilen som har rullet 215.000 kilometer er 112.000 kroner.

Skambud og frierbrev

Selv om den rette kjøperen ikke har dukket opp riktig ennå, kan selgeren fortelle at han har fått flere interessante henvendelser.

Blant annet har det dukket om tilbud om å bytte mot en 2006-modell Mercedes CLS 350.

– I tillegg har det pussig nok også kommet noe som ligner på et frierbrev. Det må jeg innrømme at jeg jeg ikke så komme. Og en drøss skambud, da. De så jeg komme. Jeg har tross alt levd på denne planeten i over 50 år, sier Espen.

"Hittil har’n forresten gått bara 215.000 kilometrær. Det høras kanskje mye ut, men du bør jon’te akkurat sammenligne med å gå sjæl heller, a! For det er klart det tar e stønn å gå en sånn beta. " Slik kan man også formulere hvor langt bilen har gått. Foto: broom

Bilen har både DAB+ og FM-radio. Sistnevnte mener Espen er en stor fordel i disse koronatider, da utekino med lyd fra FM-signaler er aktuelt.

Alle hilser

Det er ikke bare en original annonsetekst som gjør at annonsen vekker litt ekstra oppsikt. Det gjør også Audiens personlige skilt «HÆLLÆ».

– Jeg synes egentlig personlig bilskilt burde vært forbeholdt folk som sliter med å huske hva de selv heter, eller som til stadighet roter bort bilen sin. Og de som anskaffer skilt som får andre til å trekke litt på smilebåndet selv på en regnværsdag, naturligvis.

Espen legger til at han langt fra var tidlig ute med å bestille sitt skilt, men at han som Fredrikstad-borger og lokalpatriot slo jeg til da han så at «Hællæ» var ledig.

– I all ydmykhet burde det egentlig vært forbeholdt og donert til Øyvind «Raymon» Johannessen helt fra starten av. Men uansett: Det er hyggelig med et skilt som signaliserer identitet, vennlighet og tilhørighet – samtidig som det ikke spiller noen rolle hvem som sitter bak rattet.

– De siste to årene kan jeg med hånden på hjertet trygt si at jeg har hilst på absolutt alle i trafikken, avslutter Audi-selgeren, som enda ikke har fått napp på bilen.

Det blir noen hilsninger i løpet av en dag bak rattet i denne...

(Artikkelen er først publisert av Broom)