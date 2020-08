Elbilene har tatt Norge med storm de siste årene. I 2020 er det ventet at de for første gang skal stå for over 50 prosent av det totale personbilesalget her hjemme. Og går det som politikerne våre ønsker, skal det kun selges nullutslippsbiler her til lands fra 2025.

Lenge fungerte mange elbiler som bil nummer to for eierne, i tillegg til en bil med bensin- eller dieselmotor.

Men det har endret seg de siste årene. Nesten halvparten av alle husholdninger med elbil har droppet fossilbilen, viser ny undersøkelse.

Tesla kom med vendepunktet

– Aldri før har andelen som svarer at de klarer seg med kun elbil vært høyere. Samtidig er dette akkurat som ventet: Stadig flere elbilmodeller har nå så god rekkevidde at de lett kan erstatte fossilbiler for de aller, aller fleste av oss, sier Petter Haugneland, nestleder i Norsk elbilforening.

Tesla sto for gjennombruddet for elbiler med lang rekkevidde, deres Model S har også vært en stor suksess i Norge.

Denne utviklingen har gått fort. I starten var de fleste elbilene best egnet til småkjøring lokalt. Å dra på langtur, medførte veldig mange ladestopp.

Tesla er merket som for alvor endret på dette, med biler som har svært lang rekkevidde. Senere har mange kommet til. Rekkevidde på mellom 400 og 500 kilometer har nå blitt "normalen", noen modeller går også lenger enn dette.

To eller flere elbiler

Hvert år foretar Elbilforeningen en stor spørreundersøkelse blant norske elbilister, og årets undersøkelse – «Elbilisten 2020» – viser at 35 prosent av respondentene har kun én elbil i husholdningen – og altså klarer seg uten en bensin-, diesel- eller hybridbil i bakhånd.

Undersøkelsen viser dessuten at flere enn tidligere oppgir at de har to eller flere elbiler i husholdningen: Ti prosent oppgir at de har to eller flere elbiler i husholdningen, uten å ha en bensin- eller dieselbil i tillegg.

Dermed utgjør gruppen som klarer seg med kun elbil – eller elbiler – 45 prosent av totalen.

– Vil bli normalen

Stadig flere husholdninger har nå mer enn én elbil.

For to år siden viste den samme undersøkelsen at hver tredje husholdning oppga at de klarte seg med elbil – i år er altså andelen steget til at nærmere halvparten av husholdningene kun kjører elektrisk

– Om kun få år vil dette være normalen, men akkurat nå er denne undersøkelsen nok en spiker i kista for den stadig mindre seiglivede myten om at elbilen bare er en nummer to-bil, konkluderer Petter Haugneland

