Dette kan få elbil-salget til å gå kraftig ned

Godt over 300.000 nordmenn kjører i dag elbil. En biltype som siden 2001 har nytt godt av moms- og avgiftsfritak. Det har dermed har gjort dem prisgunstige, sammenlignet med konkurrenter med bensin- og dieselmotor.

Men samtidig har den norske staten mistet verdifulle avgiftskroner på ordningen.

Beregninger fra Samferdselsdepartementet viser at staten gikk glipp av 7,7 milliarder kroner i moms bare i 2019. På toppen av det kommer engangsavgiften, som elbilene også er fritatt fra. Det er nye 3,6 milliarder kroner.

Derfor er det fortløpende en debatt rundt hvor lenge ordningen skal fortsette.

Vil fase inn moms

I første omgang kan det spøke for ordningen med momsfritak. Det skiver Bransjenettstedet Bilnytt.no (krever abonnement) i dag.

– Vi ser at det fra flere politiske partier kommer signaler om at de ønsker at det fases inn moms på elbiler. Senest ut var Høyre, like før ferien. Dette er også noe Arbeiderpartiet og Senterpartiet har tatt opp tidligere, sier Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening (BIL) til Bilnytt.

Varer ut 2020

– Mye tyder på at bilbransjen må være forberedt på diskusjoner om innføring av elbilmoms tidligere enn vi hadde trodd, sier Erik Andresen, direktør i BIL. Foto: BilNytt.no

Regjeringen har i sin regjeringsplattform vedtatt at det skal være momsfritak for elbiler ut stortingsperioden. Det har statssekretær i Finansdepartementet, Magnus Thue (H), tidligere bekreftet til BilNytt.

Momsfritaket for elbiler går dermed ut i 2020, og må eventuelt forlenges. Det arbeidet pågår nå. Spørsmålet BIL naturligvis er spent på, er hvor langt fritak man vil søke om.

– Vi er ikke sikre på at det blir en ny søknad om tre års fritak. Kanskje søkes det bare for ett år, sier Andresen.

– Dersom det er tilfellet, kan det bli innført moms på elbiler allerede fra 1. januar 2022.

BIL har tidligere hatt som mål at momsfritaket skal forlenges også ut neste stortingsperiode.

Forutsigbart og smidig

Momsfritaket har vært avgjørende for Norges vellykkede satsning på elbiler. Hadde man ikke hatt denne løsningen, er det grunn til å tro at salget hadde vært vesentlig lavere.

– Vi skjønner at elbiler etter hvert må betale moms. Vi vil komme med innspill til en innføringsmodell – slik at vi får være med på diskusjonen, sier Andresen videre til BilNytt.no

Han er klar på at en innfasing av moms må gjøres «forutsigbart og smidig».

– Om det gjøres for brått, slik at elbilene blir mye dyrere over kort tid, vil totalmarkedet gå kraftig ned. Resultatet da, blir at det grønne skiftet vil bremse opp, er Andresens spådom.

