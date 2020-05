Nå har disse to et viktig jubileum

60- og 70-tallet var kanskje gullårene for Opel her hjemme. Opel hadde stålgrep om norske bilkjøpere og merket var alltid å finne helt mot toppen av registrerings-statistikkene. Ikke bare med én modell, men med flere.

To av bilene som definitivt har bidratt til Opel-suksessen har jubileum i år. Både Ascona og Manta er to solide milepæler i Opel-historien. De er også bilder på 70-tallet, når det gjelder design, lakkfarger og interiør.

Hver på sin måte. Ascona var den snusfornuftige familiebilen og så egentlig ut som en litt forstørret Opel Kadett.

Den tøffe, linjelekre og sporty Manta var kanskje en av de største dame-magnetene man kunne eie på den tiden.

Begge ble lansert i 1970 og fyller dermed 50 år omtrent på denne tiden.

Dame-magneten fra 70-tallet, Opel Manta fyller 50 år.

Flere bestselgere fra Opel

Som Opel hadde vært kjent for gjennom 60-tallet, kom Ascona i flere karosserivarianter; sportslig todørs, praktisk firedørs og en todørs stasjonsvogn kjent som Voyage.

Så – nærmest bare for å vise hva man kunne – lanserte man altså Manta, som ble en drømmebil for mange.

Manta deler samme teknologiske plattform som Ascona, men den var mer moderne, større og mer praktisk enn et annet designikon fra Opel, nemlig GT.

Opel sparte ikke på damebruken i sine reklamer for Manta.

Her hjemme ble både Ascona og Manta svært godt mottatt. I 1972 var Ascona Norges sjette mest solgte, med 2.659 eksemplarer. Foran på listen lå det imidlertid to søskenmodeller, Kadett med 3.148 biler og Rekord med 3.431. Med andre ord litt av et Opel-år her hjemme!

Inspirert av djevelskate

Som Kadett og GT, tok både Manta og Ascona veien over Atlanterhavet og solgte godt i et land der man i en periode hadde større appetitt på mindre bensinkrevende biler. I dag er det ikke mange igjen av disse variantene som ble solgt gjennom Buick-forhandlerne i USA.

Da Manta debuterte i september 1970, var både navn og emblemet inspirert av djevelskaten Manta ray og hentet sin inspirasjon fra bilder tatt av utforskeren Jacques Cousteau.

Dermed passet det jo perfekt å legge lanseringen til Timmendorfer Strand på den baltiske kysten.

Opel Ascona Voyage som tredørs stasjonsvogn.

Mye utstyr og sterkere motor

Manta var ny, sportslig og perfekt timet. En attraktiv coupe med plass til fire personer var akkurat det markedet etterspurte. Det første fulle året solgte Opel 56.200 eksemplarer – og totalt ble 498.553 biler produsert mellom 1970 og 1975.

Motorutvalget var omfattende, 1,9 S med 90-hester var selve drømmen. For dem som ønsket en porsjon med luksus, var det Manta Berlinetta som var riktig valg. Utstyrt med sportsratt, oppvarmet bakrute, halogenlys, elektriske vindusspylere og vinyltak.

Mot slutten dukket også toppmodellen Manta GT/E, der man ved hjelp av L Jetronic-innsprøytning fra Bosch hadde presset effekten opp i 105 hester. Der hadde man også erstattet chromedetaljer med matt sort.

Rett før introduksjonen av Manta B kom GT/E «Black Magic» - sort og med oransje striper.

Opel Ascona plasserte seg mellom Kadett og Rekord i størrelse.

Den nye kompaktklassen

Både på størrelse og motorer, var Ascona med på å definere det vi i dag kjenner som kompaktklassen. Plassert mellom Kadett og Rekord – hadde også den et bredt utvalg av motoralternativer – fra innstegsmodellen på 1200 kubikk og 60 hester til 1.6-literen med 68, eller i S-utgave, 80 hester.

I tillegg til to- og firedørsutgave var Ascona den første stasjonsvognen i kompaktklassen, kjent som Ascona Voyage. I stedet for å være en klassisk stasjonsvogn, hadde den to – eller med bakluka – tre dører og ga god plass til en sykkel eller utstyr til andre fritidsaktiviteter. Sånn sett var den tidlig ute med en type stasjonsvogn man velger ut fra design og image – ikke bare praktiske hensyn.

Opel bet også godt fra seg innen motorsport her ratter Walter Röhrl inn en Ascona til EM-seier.

Motorsport

Våren 1971 kom 1.9S og Ascona SR. Sistnevnte hadde 90 hestekrefter – og for første gang kom også Opel med en tretrinns automatkasse på de store motorene. Også Voyage ble tilgjengelig i en SR-utgave – en bil som er svært sjelden i dag.

SR-versjonen av Ascona var også viktig i bilsport. Motorsportlegenden Walter Röhrl og kartleser Jochen Berger vant EM i 1974 og 1975, og under Acropolis Rally, tok de Opels første seier i WRC. Röhrl fortsatte suksessen – og i 1982 ble han verdensmester i Ascona 400.

Totalt ble 691.438 eksemplarer produsert av Ascona A – og 498.553 Manta A ble bygget i samme periode.

Manta fantes etter hvert i mange utgaver og har for lengst trådt over i klassikernes rekker.

Stor feiring

Etter planen skulle feiringen av 50-åringene startet med det store «Bodensee Klassik» i mai. Nå håper man på at den første, store markeringen blir i slutten av juni der 100 eksemplarer av A-modellene av Manta og Ascona skal stilles ut på det store klassikertreffet i Rüsselsheim.

Over 30.0000 besøkende er ventet dit. I tillegg planlegges det et treff i slutten av september på Timmendorfer Strand.

Artikkelen er først publisert av Broom.no