Test Mercedes-AMG A45: Raskest i klassen – dette er på grensen til ekstremt

Forholdene kan ikke bli bedre. Det er nysnø, et par minusgrader og vi er helt alene på en magisk veistrekning mellom Eggedal og Norefjell.

Mellom hendene finner vi alcantara og rattet til helt nye Mercedes-AMG A45 S.

Dette er utvilsomt en av de mest rampete Mercedes-modellene du får kjøpt i dag. Lav vekt, firehjulsdrift og helt drøyt mye krefter forklarer akkurat det.

Egentlig er nye A45 det nærmeste du kommer en ekte rallycrossbil fra Mercedes – med hvite skilter. Så heftig er den.

Mercedes-AMG A45 S (2020) Motor: 2-liter, R4, bensin Effekt: 421 hk / 500 Nm 0-100 km/t: 3,9 sek. Toppfart: 270 km/t Forbruk: 0,83-0,87 l/mil Bagasjerom: 370 liter Lengde x bredde x høyde: 4,44/1,80/1,44 meter Vekt: 1.560 kg Pris fra: 769.900 kroner Pris testbil: 1.002.000 kroner

Hva er dette?

Frem til nå har lillebror A35, med 306 hk, vært topputgaven på nyeste generasjon A-Klasse. Den har nå møtt sin overmann. Nye A45 er en råere bil på alle områder, og det er tydelig at AMG ikke har spart noe særlig i utviklingen av den nye toppmodellen.

Under panseret finner vi for eksempel verdens kraftigste serieproduserte 2-liters turbomotor. Nanoslide-teknologi hentet fra Formel 1 og to nyutviklede turboer, sørger for at den lille motoren klarer å produsere hele 421 hk og 500 Nm.

Ved hjelp av en helt ny 8-trinns dobbeltclutch-klasse og 4Matic+ firehjulsdrift, gjør bilen 0-100 km/t på 3,9 sekunder, og er med det raskest i klassen.

Både motor, girkasse og understell er nytt på A45. Det merkes godt på veien.

Hvordan er den å kjøre?

Å kjenne disse kreftene i en så kompakt bil som A-Klasse er på grensen til absurd. Selv om vi kjører på snødekte vinterveier, er det imponerende godt feste til underlaget.

Her jobber AMGs firehjulsdrift-system svært effektivt, og tilpasser kraftfordelingen helt optimalt mellom akslingene. Nye A45 er også utstyrt med driftmode. Da får du 421 hk servert rett på bakhjulene, uten noen form for elektronikk som holder igjen.

I vår testperiode, velger vi stort sett å la alle fire hjulene være i drift. Det trengs med en så brutal kraftpakke under panseret!

Ute på veien merker vi stor forskjell sammenlignet med forrige generasjon A45. 4Matic-systemet oppleves bedre, med mer vekt mot bakhjulene. Det resulterer igjen til mer lekenhet og mindre understyring.

Men det er mest av alt den nye motoren det virkelig står respekt av. Skyvet er over grensen til vilt, og det oppleves veldig dynamisk. Med andre ord: Jo mer turtall, jo råere blir frasparket. Dette bekreftes ved at toppeffekten finner sted helt oppe på 6.750 omdreininger.

Vi syns brunt skinn står i fin kontrast til det sorte interiøret. Sammenlignet med en vanlig A-Klasse, er det i hovedsak seter og ratt som skiller seg mest ut på innsiden.

I testperioden kjører vi på snø og bløtt underlag, med myke vinterhjul. Det er med andre ord ikke det beste grunnlaget for å kjenne på kjøreegenskapene. Men det er naturligvis ikke vanskelig å merke at dette er en svært potent bil, med et godt avstemt understell og presis styring.

Ved hjelp av seks ulike kjøreprogram kan du også tilpasse kjøreopplevelsen. Det er nemlig tydelig forskjell mellom ytterpunktene; komfort og RACE. Aktiverer du sistnevnte strammes understellet markant, styringen blir tyngre og gassresponsen kvikkere.

Nye A45 er en bil du kan kjøre seriøst fort med gjennom svingene, uten at det føles anstrengende.

Finest utenpå eller inni?

Det er ikke bare under panseret AMG har gjort grep med nye A45. Også eksteriøret har fått flere nye elementer, som bekrefter at dette er kongen på haugen i A-Klasse-familien.

Sett forfra ser bilen skikkelig sulten ut, med store luftinntak og en enda større Panamericana-grill.

Vår testbil er i tillegg utstyrt med AMGs «aerodynamikk-pakke», som blant annet innebærer frontsplittere og en solid hekkspoiler. Ikke bare ser det tøft ut, men detaljene har også en funksjon: Å øke marktrykket.

Bak avslører fire eksospotter på 90 millimeter hver, at dette er toppmodellen.

Nyeste generasjon A-Klasse har fått et solid designløft, ikke minst på innsiden. Dette er naturligvis ivaretatt og gjort hakket mer sportslig i AMG-versjonen. Gode sportsseter og AMG-ratt utgjør de største visuelle forandringene her.

Testbilen har forresten brunt skinninteriør, noe vi syns bilen kler godt i form av en mer eksklusiv fremtoning.

Bare for å understreke AMGs racing-DNA kan du fritt velge mellom ulike instrument-visninger. Går du for «Supersport» forsvinner det klassiske speedometeret og erstattes av en DIGER turteller, akkurat som i en heftig banebil.

A45 S runder av moroa med fire enderør som måler en diameter på 90 millimeter hver.

Hvordan er plassen?

I stedet for å snakke om plassen i A45, som er helt lik i en vanlig A-Klasse, velger vi i stedet å omformulere dette spørsmålet til «hvordan er lyden?»

Det tror vi nemlig mange lurer litt på i nye A45. Rett og slett fordi bilen nå må tilpasse seg nye, strenge og kjipe lydkrav fra EU. Det er ikke vanskelig å høre at lydbildet er kraftig nedtonet her, sammenlignet med forrige generasjon.

Den klassiske buldringen og poppingen er nærmest borte, og lydbildet oppleves mer inneklemt. Det er naturligvis trist, når vi vet hvor heftig lyd AMG klarer å lage.

Heldigvis er det ikke helt krise, langt i fra. Måten AMG har løst noe av «problemet» på, er like enkel som den er genial: Rett ved eksospottene er det plassert et par mikrofoner, som tar opp lyden og sender den direkte inn til kupeen. Det betyr at du som sjåfør får eksoslyden forsterket, uten at det går utover miljøet utenfor.

Sportsstolene er veldig bra, med god sidestøtte.

Dette syns vi er en fin løsning, fremfor å servere en dataprogrammet lyd gjennom bilens høyttalere. Men for å oppsummere: Lyden blir uansett en nedtur i A45, selv om AMG ikke kan noe for akkurat det.

Går den bra?

AMGs nye 2-liter er helt ekstrem. 421 hk og 500 Nm i en liten bil som A-Klasse er nesten galskap.

Som vi allerede har nevnt, er det tatt i bruk Nanoslide-teknologi, det samme som AMG benytter i sine Formel 1-motorer. Kort fortalt er det en legering i sylinderveggene, som skal bidra til minimal friksjon mellom stempel og sylinder.

En nyutviklet turbo som oppnår maks hastighet på 169.000 (!) omdreininger i minuttet, samt et ladetrykk på solide 2,1 bar – er også blant nyhetene under panseret.

På norske veier er du aldri i nærheten av å utnytte motoren. Derfor er A45 en bil du MÅ lufte på bane, for å virkelig kjenne på kreftene.

Takket være en elektro-magnetisk lamellclutch, gir AMGs 4Matic-system rask og helvariabel karftfordeling mellom akslingene. I praksis føles nye A45 mer bakhjulsdreven nå enn før.

Og konklusjonen er?

Selv om A-Klasse er minste og billigste modell i Mercedes-familien, er den likevel en av de morsomste når AMG har gjort sin del av jobben.

Det handler om lekenheten vi opplever bak rattet, noe som igjen kan forklares av relativt lav vekt, kort akselavstand og masse krefter.

Naturligvis koster alle ingeniørtimene bak bilen en god slump penger. A45 S begynner på 770.000 kroner, men ender på 1.002.000 kroner ferdig utstyrt. Mye penger for en A-Klasse? Absolutt, men så får du samtidig klassens raskeste og en av de mest velkjørende bilene i segmentet.

Tidligere syns vi Audi RS 3 har hatt den posisjonen, men den må nå se seg slått av nye A45. Dæven for en bil dette er!

