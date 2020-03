Dømt nord og ned av mange– nå har Tesla laget én million biler

Det har nå gått 12 år siden Tesla viste sin aller første bil. Nemlig Lotus-baserte Tesla Roadster. Selvfølgelig med elmotor.

Den gangen var det ikke så mange som hadde troen på dette med elbiler. Visst var den både rask og morsom. Dessuten hadde den, i forhold til andre elbiler fra samme tid – en overlegen rekkevidde.

Men den hadde også noen kvalitetsbrister. Og hvem brydde seg vel egentlig om en eksentrisk amerikaner ved navn Elon Musk som hadde som mål å komme seg til Mars og å elektrifisere bilverdenen? Ikke så veldig mange ...

Til tross for dette: Endel eksemplarer av Tesla Roadster fant også veien hit til Norge. Men det var først da den større Model S kom i 2013, at det virkelig ble sus i Tesla-serken. Få, om noen biler i det hele tatt, har vel skapt så stor furore som nettopp denne her hjemme.

1.000.000 biler!

Denne uken passerte den amerikanske bilprodusenten en svært viktig milepæl. Da rullet nemlig Tesla nummer én million ut av fabrikkporten.

En rød Model Y, som blir den femte modellen fra elbilprodusenten med hovedsete i California.

Sjefen sjøl, Elon Musk, fortalte nyheten på Twitter sammen med et bilde av bilen og en stor gjeng av de som jobber ved fabrikken.

(Saken fortsetter under)

Faksimile av tweeten til Elon Musk.

– Gratulerer til Tesla teamet med å ha bygget vår bil nummer 1.000.000, skriver Musk i tweeten.

Klart dette er en merkedag. Men dette er nok også bare begynnelsen. Model Y kommer til Europa senere i år og er ventet å bli en stor suksess. Tesla har også mer på gang. Både en ny Roadster og den futuriske Cybertrucken står på listen over kommende modeller. Enn så lenge vet ingen riktig når enda.

Les også: Tesla-eierne sparer mye – for andre kan det bli rådyrt

(Saken fortsetter under)

VIDEO: Da Tesla Roadster kom, var det neppe mange som trodde dette kunne være starten på en million-suksess. Men det har Tesla blitt

En lang og kronglete vei

– Jeg vil tro at det går mye fortere enn 12 år til de har når den neste millionen. Det sier Broom-redaktør Knut Skogstad som følger bilindustrien tett.

– De første årene solgte de få biler. Det var først da Model S kom at det begynte å skyte fart. Nå har de et godt utbygd lade-nettverk mange steder, de har opparbeidet seg en sterk merkevare og ikke minst vil de tilby flere modeller i årene framover. Dette sammen med den kraftige elektrifiseringsbølgen vi nå ser tror jeg vil bidra til det, sier Skogstad.

Men som kjent, veien til én million biler har ikke vært bare enkel, i de årene som har gått.

– Nei, absolutt ikke. Tesla har blitt dømt nord og ned veldig mange ganger. Musk har selv innrømmet at selskapet har vært svært nær konkurs, og det har ikke vært bare én gang. Vi skal ikke lenger tilbake enn starten på 2019, da det så mørkt ut for Tesla. Da klarte de ikke å få fortgang i produksjonen av Model 3 og lå langt bak produksjonsskjemaet sitt. Men Musk har i alle disse årene vist en utrolig evne til å snu seg rundt og finne løsninger. Mange mener at det uten Musk neppe ville vært noe Tesla i dag, sier Skogstad.

Les også: Musk bekreftet: Var to dager unna konkurs

(Saken fortsetter under)

VIDEO: Model S har vært utrolig viktig for Tesla, også her i Norge

Møtte seg selv i døren...

– Hva har vært de største utfordringene?

– Viktigst av alt har vært det økonomiske. Det koster utrolig mye penger å bygge seg opp som bilprodusent. Tesla har tapt MYE penger disse årene. Men de har vært ekstremt gode på å overbevise investorer og aksjemarkedet generelt om at de har en lys fremtid. Tesla har også slitt med mange praktiske utfordringer, rett og slett det å få til effektiv serieproduksjon av biler. Og så har det vært mer kuriøse ting som de spesielle dørene på Model X. Den løsningen trumfet Musk selv gjennom. Det hadde nok neppe skjedd hos noen andre bilprodusenter, sier Skogstad.

– At de nå faktisk har passert én million biler er en stor triumf for både Elon Musk og Tesla. Veldig mye peker også riktig vei for dem nå. Model Y har potensiale til å bli en skikkelig storselger. De har på rekordtid fått i gang prouksjon i Kina og har tatt store markedsandeler der. Nå er også fabrikk i Tyskland på gang. At de etablerer seg akkurat der er neppe tilfeldig. Det er slik Elon Musk vil vise den etablerte bilindustrien at Tesla virkelig mener alvor. Nå er de faktisk en bilprodusent som selv de som har laget biler i 100 år har respekt for. Det er ikke dårlig, avslutter Skogstad.

Les også: Her bor de som har Norges nyeste biler

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no