Nå må selgerne «blø» mer for å bli kvitt brukte elbiler

Det har ikke vært så greit å være dieselbil i Norge de siste årene. Salget av nye dieselbiler har falt kraftig, samtidig som elbilene har tatt stadig større markedsandeler.

Dette har også gitt stor usikkerhet rundt prisutviklingen på brukte dieselbiler. Det igjen har nok gjort at mange har tenkt seg godt om før de har kjøpt ny dieselbil.

Verditapet er den store usikkerhetsfaktoren for alle som kjøper nybil. Og de siste årene har dette vært mer uforutsigbart enn noen gang.

De som har fryktet at dieselbiler ville bli bortimot uselgelige i bruktmarkedet, kan imidlertid glede seg over interessante tall som nå er lagt frem av Finn. Som Norges største aktør i rubrikkmarkedet for brukte biler, sitter de på svært mye informasjon om hvordan markedet utvikler seg. Og på Finn ser man nå tydelige endringer her.

Raskere å selge dieselbil

Det viser seg nemlig at andelen som søker etter dieselbiler økte i fjor, mens tilsvarende tall for elbiler sank. Også det faktiske salget av brukte biler på Finn bekrefter at diesel er på vei opp – og elbiler på vei ned.

– Salgstiden på dieselbiler har gjennom 2019 blitt redusert med 12,5 prosent. Elbilene på sin side har hatt en 12 prosent økning i salgstid. Dieselbiler selges nå 15 prosent raskere enn elbiler forteller Magnus Frøshaug Ryhjell, forretningsutvikler på Finn motor.

Volvo V60 Cross Country er et eksempel på en bil som ikke har noen form for elektrisk drivlinje. Her er det diesel eller bensinmotor som gjelder for kjøperne.

Overskudd i markedet

– Dette samsvarer også med utviklingen vi så i bruktmarkedet i fjor. Her kom det en brå endring for flere elbilmodeller. Mens det lenge var et sug i markedet etter omtrent alt av elbiler, bremset det kraftig opp for flere i fjor, forteller Brooms bilekspert Benny Christensen.

– Dette gjelder særlig det vi kan kalle første generasjons elbiler. Det vil si biler med begrenset rekkevidde og teknologi som begynner å bli gammeldags. Her er det nå et betydelig overskudd i markedet. Disse er tungsolgte, det merkes også på prisene, sier Benny.

Det siste har også Finn merket seg:

En elbil til topps – for første gang

Mitsubishi i-MiEV var den første elbilen som solgte i betydelige antall i det norske markedet. Her er det nå mye å velge mellom.

Kjøpe etter egne behov

– I tillegg til salgstiden ser man også på Finn at forhandlerne må “blø” mer for å få solgt en elbil enn de må for en med dieselmotor. Den gjennomsnittlige prisreduksjonen på en dieselbil på Finn har falt med 25 prosent og prisreduksjonen er i snitt 47 prosent lavere på en dieselbil enn på en elbil. Elbilens priskutt er også økende, forteller Ryhjell.

Broom-Benny mener dette er gode nyheter for alle som skal selge en brukt dieselbil – men også for de som vurderer å kjøpe nybil med dieselmotor:

– Ja, dette viser at bildet langt fra er helmørkt for dieselmotoren. Som vi i Broom har sagt veldig mange ganger: Det viktigste av alt når man skal kjøpe nybil, er å velge en bil som passer til dine egne behov. Har du for eksempel mye langkjøring, kan en sterk og nøysom dieselmotor være det klart beste alternativet. Og selv om politikerne vil at vi bare skal velge elektriske biler fra 2025, er det klart at dieselbilene vil ha sin plass i bruktmarkedet i mange år etter det, avslutter Benny.

Artikkelen er først publisert av Broom.no.