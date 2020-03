Ny million-SUV på vei fra Volvo

Volvo har tatt mange skritt i premiumretning de siste årene. En stor modelloffensiv som ble startet med andre generasjon av den store SUV-en XC90 har vært svært vellykket.

Volvo selger flere biler enn de noen gang har gjort, samtidig som marginene er solide. Det gir dem naturligvis også gode muligheter for videre satsing.

Her er det grunn til å vente flere nye modeller, i klasser Volvo ikke er til stede i dag. Blant annet har det en stund gått rykter om at de planlegger en ny toppmodell, over dagens XC90, kalt XC100.

Nå skriver bransje-nettsiden Automotive News at bilen har kommet langt i planleggingsprosessen. De har snakket med amerikanske Volvo-forhandlere som forrige måned fikk presentert flere nyheter fra Volvo, under et arrangement i Las Vegas.

Sporty SUV

Her er det blant annet snakk om en mer sporty versjon av kompakt-SUVen XC40. Her følger Volvo en velkjent oppskrift som flere konkurrenter har suksess med. Mer coupeaktig taklinje og vektlegging av design foran mest mulig plass, har vist seg å appellere til mange.

Så langt går denne modellen under navnet C40. Og det er grunn til å tro at den debuterer som elbil. Her er det snakk om lansering andre halvdel 2021. Da nærmer deg seg også sterkt en elektrisk XC60, samtidig som XC90 også skal komme i helt ny utgave.

Konseptbilen XC Concept kan nok gi oss noen pekepinner på designet til en kommende SUV-coupe. Men vi tipper bilen får fem dører, ikke tre som på konseptet.

SUV størrelse XXL

Den andre store (bokstavelig talt) nyheten er at Volvo planlegger en ny og stor SUV, hakket over dagens toppmodell XC90.

Den går så langt under navnet XC100 og her drar Volvo virkelig på. Bilen skal være nesten 20 centimeter lengre og nesten 15 centimeter bredere enn XC90. Vi snakker altså SUV størrelse XXL, der nye BMW X7 er en nærliggende rival.

De amerikanske Volvo-forhandlerne skal ha motttatt nyheten om denne bilen med stående ovasjoner. Det amerikanske markedet etterspør store luksus-SUV-er som aldri før. I fjor økte dette markedet med hele 57 prosent. Og her vil Volvo kunne få et flaggskip som virkelig står ut i mengden. Bilen skal ha blitt presentert i to konfigurasjoner: Som sjuseter eller med seks separate stoler, noe som blant annet gir enklere adgang til de to bakerste setene.

Det ligger an til at XC90 får en storebror når det er klart for ny generasjon. XC100 blir en SUV i den største og mest eksklusive klassen.

Satser hardt elektrisk

XC100 blir basert på samme plattform som tredje generasjon XC90. Disse vil også dele veldig mye av teknologien "under skallet". Dermed holder Volvo utviklingskostnadene nede, samtidig som marginene på en bil som dette er svært gode. Lansering er ventet i 2023, med en elektrisk utgave året etter.

Erik Trosby er PR- og kommunikasjonssjef for Volvo i Norge.

Volvo har ikke gitt noen kommentar til nyheten om disse to modellene.

Volvos norske PR- og kommunikasjonssjef Erik Trosby sier dette til Broom:

– Vi kan ikke kommentere direkte på spekulasjoner om fremtidige produkter eller tjenester fra Volvo. Men Volvo satser hardt på elektrifisering og vi skal lansere flere nye elbiler de kommende årene. I 2025 skal halvparten av det globale bilsalget være helelektrisk og resten hybrider. Frem til 2025 kommer det helt sikkert mange modeller som vil passe det norske markedet godt.

XC40 Recharge kommer senere i år og blir Volvos første elbil. Den blir ikke ensom i modellutvalget deres lenge.

XC90 kommer som elbil

– Hva kan du si om en elektrisk XC90?

– Vi har allerede bekreftet at den første Volvo-modellen som skal produseres på den nye elektrifiserte plattformen vår, SPA2, er neste generasjon XC90, sier Trosby.

Denne plattformen brukes også til 60-serien. Og med en elektrisk XC60 i tillegg, kan Volvo fort ha fire elbiler på plass innen de neste to-tre årene.

