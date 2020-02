En skandale gjorde at denne ikke ble Norges mest solgte

Høsten 2015 var jeg på bilutstilling i Frankfurt. Som vanlig, den gangen, hadde VW et digert show "dagen før dagen". Her var det førvisning av de aller største nyhetene som skulle vises på selve messa, som først åpnet for pressen dagen etter.

Inn trillet det alt fra verdens dyreste SUV (Bentley Bentayga), Porsche sin første helelektriske konseptbil (Mission E) og en spesialutgave av verdens raskete bil (Bugatti Veyron Gran Turismo) i den ene enden av skalaen – til en ny generasjon av folke-SUVen Tiguan, i den andre.

Det var sistnevnte jeg fokuserte mest på, og som var mest relevant hjemme i Norge. Mest av alt fordi den nå hadde fått betegnelsen Tiguan GTE.

De tre siste bokstavene var allerede den gangen synonymt med ladbar hybrid. Og at en av Norges mest solgte biler nå ble både betydelig større, mye tøffere og dessuten fikk en ladbar drivlinje, DET var store nyheter!

Alt så lyst ut

Da redaksjonen ringte meg for å høre hvilket inntrykk bilen gjorde på meg, var svaret mitt derfor følgende:

– Steintøff, er faktisk førsteinntrykket. Her har det virkelig skjedd ting! Den virker mye mer SUV-aktig enn forgjengeren. Mer sportslig også. Særlig i R-line-utgaven. Samtidig er overhenget kortere både foran og bak, som kommer godt med på offroad-kjøring. VW lover mer plass, mindre utslipp, mer utstyr – og ikke minst at du nå skal kunne ta den med på litt mer seriøse turer utenfor allfarvei. Det blir ulike kjøreprogram, slik vi kjenner fra storebror Touareg.

Med andre ord – dette var en bil jeg hadde veldig stor tro på. Med 218 hestekrefter, mulighet for firehjulsdrift og en oppgitt rekkevidde på 50 kilometer (riktignok etter datidens målemetode – NEDC – som var helt urealistisk), var det mye som tilsa at dette ville bli Norges mest solgte bil i 2016.

Tidenes skandale

Men slik skal det ikke gå. En ladbar Tiguan blir det aldri noe av. For midt oppi denne "vanlige" bilutstillingen i Frankfurt, pågår opprullingen av en skandale som savner sidestykke i bilhistorien.

Et universitet i Virginia har utført utslippstester på et utvalg biler under kjøring på vanlig vei, og sammenlignet med resultatene som blir oppgitt av bilprodusentene. NOx-utslippene er langt høyere enn de burde være.

VW sa at dette var en feil som kunne rettes via en oppdatering på motoren.

Men etterhvert ble også CARB (Californa Air Resources Board) involvert – de ønsket å vite hvilken effekt denne oppdateringen resulterte i. Men fant fortsatt utslippet langt høyere enn oppgitt. CARB oversendte resultatene til EPA (Environmental Protection Agency), som så kalte VW inn på teppet.

Her fikk VW to alternativer: Pisk eller gulrot

Da kommer også tilståelsen. Den slår ned som en bombe, og samsvarer med hjemkomsten min fra Frankfurt-utstillingen. I det flyet lander i Oslo, tikker SMS-ene inn som perler på en snor. Det er det nærmeste en samlet bilbransje kan komme noe som kan kalles sjokktilstand.

VW fortalte at de har et tilleggsprogram som merker når bilene testes, og at det i disse korte øyeblikkene kjøres i et modus som resulterer i langt lavere NOx-utslipp.

Skandalen var dermed et faktum. VW ble tatt med buksene nede. De hadde jukset omfattende med utslippstallene på rundt 11 millioner biler.

Det ble en belastning for hele bilindustrien. Troverdigheten til verdens bilprodusenter fikk en brutal overhøvling. Men det var naturligvis en ekstra- og blytung sak for VW-konsernet.

Det blir anslått at Dieselgate så langt har kostet VW over 300 milliarder kroner, i bøter, kompensasjon og juridiske kostnader.

Ofret

Midt oppi alt kaoset som følger i kjølvannet av skandalen, som raskt blir døpt Dieselgate, tas det en rekke harde beslutninger i VWs toppledelse. Eller, det som er igjen, av den. For både konsernsjef Martin Winterkorn og en rekke andre har blitt tvunget til å ta sin hatt å gå. Flere må også i fengsel.

I orkanen som oppstår etter avsløringene, er Tiguan GTE en av flere modeller som forsvinner med i dragsuget. Det koster rett og slett for mye penger å bygge den.

2016 blir likevel året da vi får en ny Tiguan. Den har diesel- eller bensinmotor – og etterhvert blir den også tilgjengelig i en lang utgave, som har sju seter.

Og selv om den ikke er ladbar, selger den godt. Bare ikke så bra som den hadde gjort om den fikk betegnelsen GTE.

Digitale instrumenter og et ryddig interiør. Her roter ikke VW det til.

Diesel fungerer fortsatt

Siden den tid har den fått seg en facelift. Vi har kjørt den nyeste utgaven med utstyrsnivået "Exclusive" – som betyr mer eller mindre alt utstyr – i en uke. Og det er ikke vanskelig å skjønne hva som fenger. Dette er en uvanlig god pakke for norske kjøpere.

Testbilen har 190 hks dieselmotor – og DSG automatgir. Den har også R-line-pakken vi fikk sansen for allerede på bilutstillingen i Frankfurt for over fem år siden.

Gassresponsen er merkelig "dau" i testbilen, du må bruke høyrefoten hardt for å vekke motoren, også i Sport-oppsettet. Men utover dert fungerer denne pakken veldig godt. Og dieselmotoren med sitt høye dreiemoment fungerer bra på denne bilen. Forbruket er oppgitt til 0,71 l/mil ved blandet kjøring – og det virker ikke veldig urealistisk.

Kjøreegenskapene er trygge – og vektet mer mot komfort enn dynamikk – og det er helt greit. Det er egne program for kjøring offroad eller på is og snø. Sistnevnte fikk vi god anledning til å teste, og bilen leverer imponerende stødig og god framkommelighet.

Praktisk

Plassen er ellers imponerende god, og i baksetet setter vi pris på muligheten til å justere i lengderetningen, at det er foldbare bord på ryggen av forsetene og 40/20/40 deling av ryggen på baksetene.

Dessuten er VW blitt veldig gode på opplevd kvalitet. Skjermene både til infotainmentsystemet og de digitale instrumentene fungerer godt. Men vi opprettholder kjepphesten vår: Menyhjul og hurtigmenyknapper vil alltid være bedre enn berøringssensitive skjermer, slik som VW bruker.

Men nå blir det tøft

God bil til tross, 2020 blir neppe et stort år for Tiguan-salget. For nå kommer de andre produsentene med den pakken som VW hadde på planen tilbake i 2015. Opel Grandland X, Peugeot 3008 og Toyota RAV4 er noen av modellene som blir tilgjengelig som ladbare hybrider.

Bilene er ikke nødvendigvis noe bedre – men de kommer mye gunstigere ut av de norske avgiftene. Testbilen ender på rundt 651.462 kroner.

Til den prisen får du om ikke så lenge en fullspekket Toyota RAV4 med 306 hk og elektrisk rekkevidde på 59 kilometer. Da blir nok valget enkelt, for de fleste ...

