Nå kan det bli et kjempeløft i salget

Opel trodde de hadde skutt gullfuglen i det norske markedet da de lanserte elektriske Ampera-e. En bil som i utgangspunktet var perfekt timet for å kunne bli Norges mest solgte bil. Men slik gikk det ikke.

Leveringsproblemer og forsinkelser, kombinert med prisøkning, gjorde at det i stedet ble en stor nedtur.

Men nå rår optimismen igjen. Opel er nemlig klar med en ny ladbar modell – faktisk merkets første ladbare SUV. Også denne tilsynelatende perfekt for det norske markedet. Det er nemlig en romslig og litt høyreist bil, med firehjulsdrift, 300 hk – og en elektrisk rekkevidde på 59 kilometer.

Opel er klar for å møte nye og strengere utslippskrav – og da må elektrifiseringen av modellrekkene starte med en gang. Grandland X Hybrid4 er spydspissen i denne satsningen akkurat nå.

Schwarzwald

Denne gangen er håpet at bilen skal treffe – og at det ikke blir noen leveringsproblemer.

Akkurat nå er Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen i Basel, på grensen mellom Frankrike, Tyskland og Sveits, for å prøve nyheten. Der skal han blant annet kjøre i området som kalles Schwarzwald, der det er en rekke flotte veier å bryne seg på.

Og vi tar som vanlig en telefon for å høre hvordan dettte går.

Her er testbilene linet opp og klar for kjøretur.

Rekordtidlig

– Ring-ring …

– Heisann, Knut! Så bra at du ringte akkurat nå. Vi har en liten pause i kjøringen her. Jeg er forresten på min fjerde Red Bull for dagen. Vi har jo en slags intern konkurranse om å stå opp tidligst i forbindelse med disse lanseringsturene. Og nå tror jeg rekorden er satt! Jeg var oppe 03.30. Det var bare så vidt jeg rakk å snu ryggen til klokka, før alarmen ringte!

– Men flyet gikk vel ikke før 06.30 …

– Neida, men det snødde såpass heftig hjemme i går kveld, at jeg var redd det skulle bli kaos på veiene. Men uansett – det ordnet seg. Jeg kom med på flyet – der jeg umiddelbart gikk inn i en ganske dyp, komatøs tilstand. Godt var det – for da følte jeg faktisk ganske opplagt da vi kom ned hit. Og hvis jeg kjenner at det er litt tungt, dytter jeg på med tidligere nevnte energi- og koffeindrikk. Da skal jeg i alle fall klare meg til flyet går hjem senere i kveld.

Med lengde på 4,5 meter er Grandland X en SUV/crossover i den kompakte klassen.

Kreftene den fortjener

– Tidspunktet er notert, så får vi se om rekorden blir stående. Jaja, det var alt jeg lurte på, så da får du kose deg videre. Vi snakkes. Eller, skulle vi kanskje tatt en prat om det jeg egentlig ringte for å høre om?

­– Ja, la oss gjøre det. Vi har altså fått kjøre rundt i Grandland X Hybrid4. Og det må jeg si, at dette er en bil jeg liker. Jeg hadde sansen for den ”vanlige” Grandland X, også. Men her får den også kreftene den fortjener. 300 hk, og ikke minst dreiemomentet på 500 Nm, gir et solid fraspark. 0-100 km/t serveres på 6,1 sekunder. Det er sportsbil-tider, og du får et veldig fint kraftoverskudd. Men det skal sies at du ikke får en sportsbil i svingene. Da merkes vekten og styringen forteller ikke alt for mye om hva som skjer på veien. Det siste er nok også påvirket av myke vinterdekk.

Realistisk rekkevidde

Grandland X Hybrid4 er utstyrt med en 200-hesters 1,6-liters bensinturbo og to elmotorer på 80 kW (109 hestekrefter) hver. På forakselen er motoren koblet samme med en åttetrinns girkasse.

PR- og informasjonssjef Stein Pettersen gleder seg til å få den nye Grandland-utgaven til Norge.

Den andre elmotoren er sammen med inverter og differensial integrert i bakakselen, og sørger for at kreftene fordeles til de hjulene som har best grep.

En elektrisk rekkevidde på hele 59 kilometer, målt etter den nye og strengere WLTP-metoden, skal bidra til at kundene kan kjøre en stor andel av sine turer helt utslippsfritt.

Gunstig pris

– Vi kjører både i urbane områder, og etter hvert skal vi teste enda mer på svingete veier i Schwarzwalt. Rekkevidden virker å stemme rimelig bra med det som er oppgitt. Jeg tror man på sommeren bør klare rundt 50 kilometer med denne.

Med en startpris på 499.000 kroner, priser Opel bilen aggressivt. Toppmodellen koster deg 527.000 kroner. Til den prisen får du en velutstyrt modell med blant annet 19” felger, sportsratt med flat bunn og girhendler, 8” infotainmentskjerm og adaptiv cruisecontrol.

Slik ser det ut innvendig, Opel har løftet interiørene sine betydelig de siste årene.

Skal få biler kjapt

– En gunstig pris er nok også nødvendig, for i år blir konkurransen i dette segmentet mye tøffere enn den har vært før. Hovedsakelig skyldes det at Toyota kommer med en ladbar utgave av RAV4. Fram til nå har jo Mitsubishi Outlander PHEV fått dominere stort i flere år. Men Opel gjøre seg bemerket og selge mellom 500 og 1.000 biler i Norge. Lanseringen er allerede i mars, forteller Vegard.

– Det høres jo lovende ut. Har de sagt noe om når utleveringene skal begynne?

– Vi har blitt fortalt at det skal skje til våren. Og det loves at leveringene skal skje raskt og at Norge får tilgang på mange biler. Så her blir det ikke ventelister. Men du – nå skal vi videre. Så da får jeg komme meg avgårde. Det kommer som vanlig en fullverdig test av bilen om ikke lenge.

Saken ble først publisert på Broom.no