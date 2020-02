Forsvant for ti år siden – nå blir det et helt spesielt comeback

Hummer hadde en relativt kort karriere som bilmerke, men det skal de ha: De markerte seg skikkelig!

Det som startet med en sivil versjon av militærbilen Humvee, ble etter hvert til en liten familie av hårete SUV-er. Hummer la seg ut med miljøvernere verden over – samtidig som bilene ble elsket av eiere som kanskje syntes det var helt greit å kunne provosere omgivelsene sine litt med bilvalget.

Etter noen hektiske år, var det slutt for Hummer i 2010. De ble ofret da eierselskapet General Motors (GM) ble hardt rammet av finanskrisen.

Har sittet på navnet

Den aller siste Hummeren forlot samlebåndet 24. mai dette året. Den var da en del av en bestilling fra et leiebilfirma. Så ble det helt stille.

I en periode forsøkte eierselskapet General Motors (GM) å selge Hummer videre. Blant annet var flere selskaper i Kina interessert, men dette ble angivelig stoppet av kinesiske myndigheter.

Dermed har GM sittet på Hummer-navnet siden. Det gjør at de naturligvis også har mulighet til å gjenopplive det, og akkurat det er nå i gang med å skje.

Her er hele familien slik den så ut før Hummer forsvant.

Går i strupen på Tesla

Og her snakker vi virkelig om så starte på nytt. Hjemme i USA sier ryktene at Hummer skal bli elektrisk. Konkret er det snakk om en helt ny og elektrisk pickup som skal være på markedet innen to år. I fortsettelsen kan det også være aktuelt å lage elektriske SUV-er under Hummer-navnet.

På pickup-fronten vil bilen gå rett i strupen på Teslas kommende pickup. Den ble vist første gang før jul i fjor, og vakte enorm oppsikt.

Når vi vet hvor populære pickupene er i USA, er det heller ikke rart at de tradisjonelle bilprodusentene tenker elektrisk her. Kundegruppen er riktignok kjent for å være konservative (det vakte for eksempel stor oppsikt da Ford for en tid tilbake begynte å bruke aluminium i sin F-Serie), men samtidig: Hvis det kommer et elektrisk skifte her, vil det bety et stort potensiale. Og da risikerer man å gå glipp av mye salg, hvis man ikke er på banen.

Gjett om det vakte oppsikt da Teslas Elon Musk viste frem pickupen Cybertruck for første gang i november i fjor. Men de får neppe være alene i dette markedet. Foto: Scanpix Foto: NTB scanpix

Berømt og beryktet

Å bruke Hummer-navnet vil kunne gi GM en flying start. Merkevaren er fortsatt sterk, svært mange har et forhold til den. Samtidig vil det kunne gi GM goodwill at de tar et merke som er miljøvennlig belastet – og gjør det elektrisk.

Hummer startet altså som en sivil versjon av militærkjøretøyet Humvee. Hummer H1 ble den hetende, og en ikke spesielt ukjent skuespiller/politiker ved navn Arnold Schwarzenegger var med på å gjøre bilen både berømt og beryktet. Berømt fordi det var noe av det mest prangende du kunne kjøre rundt i – beryktet fordi den fort ble et symbol på machokultur i trafikken og forurensende biler.

Får en bedre skjebne

Men GM skjønte at dette var noe å bygge videre på, og utvidet ganske kjapt Hummer til å bli en liten familie, da H2 og H3 kom etter. H2 var i prinsipp samme bil som Chevrolet Tahoe, mens H3 bygget på Chevrolet Colorado.

Salget var godt i starten og GM hadde også planer om å utvide med flere modeller. Men med finanskrisen ble det fokus på å kvitte seg med alt annet enn kjernevirksomhet. Både Hummer og Saab ble offer for det den gangen.

Restene av Saab lever nå videre i Kina, men lite tyder på at Saab-navnet vil komme tilbake på biler med det første. På det området ser det altså ut som Hummer får en bedre skjebne.

