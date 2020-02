Kevin ga opp å selge bilen – nå har den blitt spiker

Kevin Kildal i Bodø ble lagt merke til som en ekstremt ærlig bruktbilselger på Finn, da han ville selge sin 2004-modell Ford Mondeo stasjonsvogn. Bilen hadde gått 235.000 kilometer, og han kjøpte den i januar 2018.

Standup-komikerens bilannonse var av det veldig åpenhjertige slaget, og beskrev en bil det nesten er utenkelig at noen skulle ønske seg å overta – selv til latterlig lave kr. 8.118,-.

Her er noen smakebiter fra annonseteksten:

– Bilen er tidvis bipolar når den skal startes. Ryktene sier at det har med en veivarmsensor å gjøre, mens jeg tenker i de baner at bilen av og til går ut i streik i påvente av en bedre eier.

– Eksosanlegget hadde en ulyd, men det gikk over da bakre lyddemper falt av bilen. Senere bråket det bare.

– Defekt girvelgerspak. Om du satte den i Park, så måtte du inn med skrujern for å få den løs igjen. Skrujern tilbød jeg kunne følge med bilen som en ekstra bonus ved rask avgjørelse!

– Det nekter jeg å tro!

– En del rust hadde den også, men dette var kanskje det eneste som var slik det skulle være med den, alder og bruk tatt i betraktning.

– Kast i bremser fremme på bilen. Dette var nok fordi bakre bremser ikke fungerte (rust).

Dette måtte vi vite mer om, så vi tar telefonen fatt:

– Hei Kevin, det er Broom som ringer. Hvordan gikk det med salget av bilen din?

– Den havnet hos biloppsamleren til opphugging for fire dager siden. Så det ble 3.000 kroner i stedet for drøyt 8.000. Jo mer jeg tenkte på annonsen, jo dårligere samvittighet fikk jeg - og til slutt hadde jeg rett og slett ikke hjerte til å overlate denne bilen til noen andre. Det spilte også litt inn at jeg ikke ønsket å risikere å møte den igjen på veien!

– Var det mange som meldte interesse?

– Jeg fikk en melding fra en som hevdet at han var interessert. Jeg svarte at «det nekter jeg å tro» - og siden hørte jeg ikke mer fra ham!

En ikke veldig fornøyd bileier med bilen han gjerne hadde byttet bort i elgkjøtt. Foto: Privat

Lydløse høyttalere

– Prisen var jo lav, da? Hvordan kom du frem til akkurat 8.118 kroner?

– Det er rett og slett 6.500 pluss omregistrering. Tanken var å få det til å stemme med postnummeret, men der strakk dessverre ikke mine matematiske kunnskaper til, humrer Kevin, som understreker at han også var åpen for pruting de første dagene annonsen var ute. Det hjalp heller ikke...

– Jeg anså det som underforstått at denne bilen skulle selges "slik den står", og jeg hadde bestemt meg for å øremerke 400 kroner av salgssum som en donasjon til Landsforeningen for trafikkskadde, så på den måten ville jo kjøper få en form for cashback, ler standup-komikeren.

Dette bildet av bilen i en snøfonne med underteksten «God vinterbil» pryder Finn-annonsen til komiker Kevin Kildal. Foto: Kevin Kildal/privat

– Er det flere feil du har lyst til å se tilbake på?

– Høyttaler fremme på høyre side har tidvis vært lydløs. Dette løste jeg med å åpne hanskerommet og smelle det bestemt igjen, forteller Kevin.

Truet med anmeldelse

– Når bilen var så elendig – hvorfor kjøpte du den da?

– Det var den vanlige grunnen. Jeg trengte bil, og dette var det beste jeg fant der og da. Det forteller naturligvis også litt om hvor travelt jeg hadde det...

– Har du fått andre reaksjoner på annonsen?

– Ja, for eksempel han som ringte og truet med å anmelde meg for uaktsom kjøring på grunn av vinterbildet i annonsen. Her i landet skal du ikke stikke nesa mye frem før noen prøver å kappe den av! Men jeg svarte nå at dersom han skulle anmelde alle i Nordland som havnet i brøytekanten i løpet av vinteren, så kunne han komme til å få det temmelig travelt.

– Det var også en som ringte med tilbud om bytte i elgkjøtt, men med tilstundende bryllup til sommeren trenger jeg en hel del av dette slaget, og på 50 kilo falt han av – der brøt forhandlingene sammen, slutter Kevin.

