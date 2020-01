Navnet deres har en helt unik klang over hele verden – og har hatt det i over hundre år. Rolls-Royce er i en særstilling som bilprodusent og lager verdens mest eksklusive biler.

I det ligger også at antallet er eksklusivt. Rolls-Royce har aldri laget mange biler, men i fjor gjorde de et byks oppover på dette området.

I 2019 begynte de nemlig å levere ut sin aller første SUV, kalt Cullinan.

Da det først ble kjent at Rolls-Royce skulle lage SUV, fikk det en mildt sagt blandet mottagelse. Fra flere hold ble det anført at dette var et nærmest uhørt brudd med tradisjonene og at de på denne måten risikerte å vanne ut merkevaren sin på uforsvarlig vis.

Beste på 116 år

Men Rolls-Royce hadde gjort hjemmeleksene sine. De visste at mange både eksisterende og nye kunder ønsket seg nettopp en SUV fra Rolls-Royce. Og dermed satte de i gang.

Her tester vi Rolls-Royce Cullinan i Norge. To norske kunder har allerede bestilt bilen som koster 5,5 millioner kroner.

Resten er en stor suksesshistorie. Det er lange ventelister på Cullinan, samtidig som fabrikken produserte alt de hadde kapasitet til i fjor. Det gir også historisk høye salgstall for merket.

I fjor solgte nemlig Rolls-Royce 5.152 biler, det er det høyeste antall biler i deres 116 år lange historie. Og det er en økning på hele 25 prosent fra 2018, som også var et rekordår. Tallet kunne dessuten vært enda høyere, og i år ruster fabrikken seg til å kunne øke produksjonen noe.

Nei, du er ikke i tvil. Dette er ikke hvilken som helst SUV! Cunninan er diger og ruvende, samtidig som den byr på alt det Rolls-Royce kan levere av luksus.

Kun på bestilling

I 2019 solgte de bil til kunder i til sammen 50 land. Cullinan ble som ventet den store bestselgeren, men Rolls-Royce melder også om solid etterspørsel etter de øvrige modellene sine.

Vi i Broom fikk et unikt møte med fabrikken og noen av dem som jobber der i fjor. Der fikk vi også på nært hånd se hvordan Rolls-Royce bygger bilene sine, i Goodwood, en drøy time utenfor London. Her handler det fortsatt i stor grad om tradisjonelt håndverk.

I utgangspunktet lager Rolls-Royce biler kun på bestilling. Det er for at hver enkelt kunde skal få bilen skreddersydd etter egne ønsker. Og når du selger bil til noen av verdens rikeste, mangler det ikke akkurat på ønsker. Mange ser da også på sin Rolls-Royce like mye et kunstverk, som en bil.

Fronten er mildt sagt ruvende, den også.

Den første norske eieren

Her i Norge har Cullinan en startpris på rundt fem millioner kroner. Det er absolutt ikke vanskelig å bruke noen millioner ekstra på egne tilpasninger, her er det bare fantasien som setter begrensninger.

I fjor ble det for øvrig kjent at det hadde blitt solgt minst to eksemplarer av Cullinan til norske kjøpere. Den første som fikk bilen registrert på norske skilter var forretningsmannen og kunstsamleren Christen Sveaas (63). Fra før eide han blant annet en svært eksklusiv SUV fra Bentley, nemlig deres Bentayga.

Les også: Det startet med at kona ville ha ham litt ut av huset

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no