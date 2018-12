En av de mest vanvittige nybilene du kan kjøpe

Prøvekjørt: Dette er verstingutgaven av Mercedes G-klasse.

Da Mercedes lanserte andre generasjon G-klasse tidligere i år, var det en bil verden hadde ventet lenge på. Første Geländewagen kom på markedet helt tilbake i 1979. 39 år er ekstremt lang tid for en bilmodell, selv om Mercedes finpusset og justerte mye underveis.

Geländewagen, som den het opprinnelig, var allerede fra starten en ganske primitiv bil. Forsvaret var en viktig kunde ( jeg er en av mange tusen som har kjørt denne bilen under førstegangstjenesten), men bilen ble også fort svært populær blant privatkunder. Her i Norge hadde den sin virkelige storhetstid på 80-tallet, da den fikk tilnavnet Børstraktoren. Da var bilen det naturlige valget for de som hadde tjent raske penger på børsen. Dem var det mange av.

I tiden etter har Geländewagen vært en typisk nisjiebil, gjerne kjøpt av entusiaster eller folk som vil ha en stor million-SUV uten at omgivelsene behøver å skjønne at bilen faktisk har kostet så mye.

På 39 år har det skjedd så mye – og så lite

Hva er nytt?

Hele bilen er splitter ny, selv om det for mange ikke ser slik ut. Mercedes har nemlig valgt å gjøre den så lik forgjengeren som overhodet mulig. Bare noen detaljer – og størrelsen – sladrer om at dette er den nye G-klassen.

Innvendig har det imidlertid skjedd svært mye, noe som var høyst nødvendig. Interiøret holder høyt nivå, med lekkert design og solid kvalitetsfølelse. Den innvendige plassen har også blitt vesentlig bedre. Den svært bratte frontruta hinter tilbake til røttene og gir særpreg.

G-klasse er fortsatt være en svært habil offroader. Her er det et 4x4-system som gjør at det neppe er bilens skyld hvis du klarer å kjøre deg fast med den. G-klassen er fortsatt bygget på ramme. Bra for terrengenskaper og når du skal trekke virkelig tunge lass. Men for kjøreegenskaper på vei setter det noen begrensninger, mer om det senere.

Testbilen heter Mercedes-AMG G 63. Det betyr verstingutgave som er spesiallaget og fintunet av ekspertene hos AMG. Og ikke minst: Under panseret har de banket inn en V8-er- på 585 hestekrefter. Det gir voldsomme prestasjoner!

Campingversjon? Jo, den finnes!

Designet er særdeles tro mot originalen, her valgte Mercedes å ikke gjøre noen sprell.

Hva er styrker og svakheter her?

Designet er nok en stor styrke for entusiastene, som mener det er akkurat slik en G-klasse skal og må se ut. For alle andre er det kanskje litt mer tvilsomt? Synes du det er hyggelig å ha en bil som ser helt ny ut, skal du nok ikke velge denne.

Der forgjengeren var og ble primitiv, selv om Mercedes finpusset og puttet inn luksusutstyr, er dette en gjennomført premiumbil. Mercedes har virkelig fått dreis på interiørene sine de siste årene. Det gjenspeiler seg også i G-klassen. Her får du følelsen av å sitte i en millionbil.

Kraftverket under panseret gjør dette til en temmelig vanvittig bil og gir naturligvis voldsomme prestasjoner. Samtidig synes vi ikke det kommer helt til sin rett her. Selv ikke de skarpeste Mercedes-ingeniørene klarer å trylle bort det faktum at bilen er stor og høy, og altså bygget på ramme. Prøver du å utnytte det som bor i motoren på svingete landevei, merker du at den krenger i overkant mye. Rammekonstruksjonen gjør også at hull og ujevnheter i veien forplanter seg i hele bilen. Det tar bort litt luksusfølelse.

AMG har naturligvis jobbet med lyden. Hvis naboen har soverom ikke så langt fra gårdsplassen din, anbefaler vi at du ikke starter den opp i Sport-modus på tidlige morgener. Da brøler den nemlig i gang og lydbildet er dramatisk hele veien oppover i aksellerasjon.

Den høres forresten godt i Comfort også. Bånn gass der, og motorlyden minnner om en ferge som tar sats og legger fra land.

Dette er verdens raskeste kontor

G-klassen er forlengst et designikon, her er du ikke i tvil om hva som kommer.

Hva koster den?

Det kommer vel neppe som en stor overraskelse at 2,5 tonn med Mercedes, fullstappet av luksus og med V8-er under panseret, koster litt. Nærmere bestemt ender moroa på 2.771.000 kroner. Da er du også med på å bidra solid til statens inntekter via bilavgifter. I disse elbiltider er det absolutt etterlengtet.

Verdt pengene? Hvis du lurer på det har du neppe råd til den. Det samme gjelder bensinforbruket som naturligvis er solid, uansett hvor mye du eventuelt forsøker å holde deg i skinnet.

Innvendig er det total forandring, det var da også nødvendig.

Hvem er konkurrentene?

Denne bilen er egentlig i en klasse for seg, særlig etter at Land Rover Defender forsvant ut. Digre GLS fra Mercedes er nok en bil noen av kjøperne vurderer, det samme er Range Rover og Land Rover Discovery. Toyota Landcruiser koster mye mindre, men gjør samtidig mye av det samme. En outsider? Da skal du kanskje se nærmere på kommende BMW X7.

Reservehjulet er fortsatt plassert på bakdøren, som er sidehengslet.

Vil naboen bli imponert?

Det er nok veldig enten, eller. Har du en bilinteressert nabo med litt peiling på Mercedes, vet han eller hun med en gang hva dette er. Andre vil se på den og tenke at dette ”bare” er enda en Geländewagen.

AMG-versjonen er ikke veldig utagerende, men du ser at dette er noe spesielt.

AMG: Disse bokstavene står for mye moro

Bagasjerommet er ikke så veldig dypt eller stort, det offisielle litertallet er på 454. Men du kan øke dette ved å stable i høyden. .

Broom mener:

At vanligvis så rasjonelle og fornuftige tyskere har laget så til de grader versting-utgave av G-klasse er ganske spesielt. Hvis Helmut og Heinz og de andre doktor-ingeniørene som utviklet den første generasjonen hadde hoppet fram i tid og fått se denne, ville de neppe trodd sine egne øyne.

Her får du altså en særdeles kompetent offroader som også kjører fra det meste av sportsbiler, i alle fall så lenge veien går rett fram. Det er ingen liten prestasjon.

Til gjengjeld koster den en liten formue. Du skal også slite med å få ut det som bor i denne motoren under tilnærmet vanlig kjøring. Kjøper du og bruker denne i Norge, bør du legge inn et par obligatoriske turer til Autobahn og fri fart, hvert år. Hvis ikke blir det nesten litt meningsløst.

I klassen ”tidløs luksusbil” har G-klasse egentlig ingen konkurrenter. Og er du sjefen i firmaet og litt bekymret over at de ansatte skal oppdage hvor mye penger du bruker på bil, er G-klasse et taktisk smart valg.

Norges råeste taxi: Sjekk hva Tomm kjører

Hva mener eierne?

Vi har én vurdering av G-klasse/ inne i Brooms bilguide, der eierne forteller om sine erfaringer. Her kan du lese hva den eieren mener.

Enten det er Autobahn eller krevende terreng: G-klasse er klar for alt!

Visste du at:

– At G-klasse også fantes som Peugeot. Da het den P4.

– Bare tre deler er med over fra forrige generasjon; dørhåndtakene, spylerdysene til lyktene og dekslet til reservehjulet.

– Ryktene sier at G-klassen vil komme som hybrid også – om det stemmer gjenstår å se.

LES MER: 8 rare ting du ikke visste om SUV-legenden



Saken ble først publisert på Broom.no