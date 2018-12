Mange får en skikkelig nedtur på Black Friday

Det du sparer i butikken kan fort bli borte igjen.

Black Friday er trolig kommet for å bli. Mye folk på kjøpesentre og butikker sørger for at det kan bli relativt kaotiske tilstander på parkeringsplassene. Mørke kvelder og potensielt glatt føre, gjør at det du sparte i butikken, fort kan bli tatt igjen med renter på parkeringsplassen.

Tall fra i fjor viser at antall skader økte med 40 prosent på Black Friday, i forhold til andre fredager.

En av tre skader denne dagen vil være parkeringsskader.

Utbetaler på over 5 millioner kroner

Fredager er den dagen i uken det skjer flest bulkeskader allerede i utgangspunktet, men erfaringer viser at det er ekstra ille på Black Friday.

– I fjor registrerte forsikringsbransjen nærmere 500 parkeringsskader på den store handledagen med utbetalinger på over 5 millioner kroner, sier Arne Voll. Han er kommunikasjonssjef i Gjensidige og tror dessverre 2018 vil bli like ille.

Rygg inn – kjør ut

– Vår erfaring er at de fleste kjører inn med fronten først – når de parkerer. Vi mener at dersom flere i stedet rygger inn og kjører ut fra parkeringsplassen ville mange smeller vært unngått, og flere farlige situasjoner avverget, sier Voll.

Han ber derfor bilister være ekstra på vakt på Black Friday.

Skader som gjelder rygging og påkjørt parkert kjøretøy utgjorde erstatninger for over en milliard kroner i 2017.

Stolper og vegger i veien

– Klassiske P-smeller er at man treffer faste installasjoner, stolper, skilt, vegger eller andre parkerte kjøretøyer. Mange vil handle på Black Friday, men en kostbar bulk fra en handlevogn eller en dult i siden fra nabobilen står derimot langt nede på ønskelisten, sier Voll.

Det er kanskje ikke så rart at mange opplever bulker og riper i forbindelse med parkering. Parkeringshus og parkeringsplasser har ofte veldig lite plass til bilene.

Anbefaler 2,5 meter

Mens normen for hvor brede parkeringsplasser skal være har stått stille, har nye personbiler blitt stadig bredere.

«Anbefalingene» fra Statens vegvesen er 2,5 meter brede parkeringsplasser, mens de kan være så smale som 2,3 meter hvis forholdene skulle gjøre det hensiktsmessig.

Mange tenker nok mer på inntjening enn å være kundevennlig her. Da blir det ekstra viktig for oss som bruker parkeringsplassen å følge godt med.

Slik unngår du bulking Unngå mørke og trange parkeringshus



Rygg inn og kjør ut



Styr unna trange parkeringsplasser



Sørg for at vinduene er fri for dugg før en kjører/rygger ut.



Unngå parkeringsplasser nær inngangspartier



La ikke små barn åpne døren selv



Pust med magen, stress ned og bruk god tid

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no