Elbiler stjeles mye sjeldnere enn andre biler

Årsaken er kanskje ikke den du tror.

Antallet biltyverier har gått nedover i flere år. Langt på vei skyldes nok det at bilene har fått mer avansert utstyr og dermed er vanskeligere å stjele.

Én biltype skiller seg også klart ut her: Nemlig elbilene. De stjeles relativt sett mye sjeldnere enn biler med bensin- og dieselmotor.

– Vi begynner jo etter hvert å ha mange elbiler på norske veier, dermed også et ganske solid tallgrunnlag. Dette viser helt klart at elbilene er underrepresentert i forhold til de øvrige personbilene, sier Sigmund Clementz som er informasjonssjef i forsikringsselskapet If.

Svært lite marked

– Hva skyldes dette?

– Bortsett fra de klassiske bruks-tyveriene, er det slik at mange stjålne biler blir kjørt ut av Norge og ofte ender opp i land lenger øst i Europa. Det gjelder særlig dyrere premiumbiler. Her kan det nok være mye penger å hente for tyvene. I noen tilfeller blir bilene også «slaktet». De blir ribbet for kostbare deler, som så selges videre.

– Men for elbiler er det ikke noen marked av betydning å snakke om ennå. Hovedårsaken til det, er at elbilene fortsatt er helt marginale i alle europeiske land, bortsett fra Norge. Det er rett og slett ikke noen særlig etterspørsel her, forteller Clementz.

Gøteborg er unntaket

Han legger til at lading og begrenset rekkevidde nok også spiller inn.

Sigmund Clementz er informasjonssjef i forsikringsselskapet If.

– Ja, tidsaspektet er gjerne viktig når det gjelder biltyverier av denne typen. Vi vet at mange biler forsvinner kjapt over grensen til Sverige, og så kjøres videre derfra. Begrenset rekkevidde og ladestopp er nok ikke akkurat det disse aktørene ønsker seg mest, mener Clementz.

På innbrudd i bil og tyveri av gjenstander fra bilene, er bildet litt mer jevnt, selv om elbilene er underrepresentert også her:

– Det skyldes i hovedsak at ikke så mange tar med seg elbiler på kjøreturer ut av Norge ennå. Her er det imidlertid ett stort unntak: Nemlig Gøteborg. Her opplever dessverre mange nordmenn hvert år å få innbrudd i bilen. Hit drar også en god del med elbil. Men til ferieturer lenger nedover i Europa er elbilene fortsatt i mindretall, det ser vi på denne statistikken også.

Har du elbil, er det mindre sjanse for at du vil oppleve dette. Foto: Colourbox

Starte bilen med mobilen

– Tror dere elbilene vil fortsette å være underrepresentert på biltyverier, eller vil det endre seg?

– Det kommer nok først og fremst an på hvordan elbilsalget utvikler seg i andre markeder framover. Vi i Norge blir nok lett litt «blinde» rundt dette. Men med den store bølgen av nye elbiler som vil komme de neste årene, er det nok grunn til å vente at også de dukker opp på radaren hos de som har uærlige hensikter.

– Her synes jeg også det er viktig å oppfordre eierne om å være bevisste. Det har kommet mye ny teknologi de siste årene, med blant annet nøkkelfri adkomst og det at man kan styre en rekke funksjoner på bilen fra mobilen. Det gir også muligheter for de som ønsker å tilgang til bilen, eller å stikke av med den. I praksis er dette ting som gjør livet enklere for mange bileiere, men det har også noen negative aspekter. Det må man som bileiere være klar over og sikre seg mot, avslutter Clementz.

