38 år gammel Ford Fiesta – men nesten som ny

Den ble påbegynt allerede i 1969. Med mange kokker, ble det mye søl. Resultatet ble ikke klart før i 1976. Men en litt kaotisk fødsel til tross: Bilen har blitt en gedigen suksess og pengemaskin.

Det er Ford Fiesta vi snakker om. Verdens mest solgte småbil i flerfoldige år på rad.

Liten, enkel, billig og driftssikker – og altså ikke minst veldig vanlig.

Men vi tror vi kjapt kan fastslå at få eksemplarer har tålt tidens tann like godt som denne.

22.750 km på 38 år!

– Ja dette eksemplaret tror jeg er helt unikt. Kun 22.750 kilometer på 38 år er det den har gått. Det forteller Kåre Norevik hos Biltunet på Voss, som også er Ford-forhandler. De skal selge klenodiet.

– Bilen ble solgt ny hos oss i sin tid, til det som nå er en godt voksen dame som har brukte den svært forsiktig. Nå kjører hun ikke bil lenger og vi har fått det ærefulle oppdraget å selge den, forteller han videre.

Det er jo en grunn til at noen biler går så lite. Slik er det også med denne.

– Jeg er usikker på om den noensinne har vært utenfor kommunegrensa, men jeg kan med sikkerhet si at den aldri har vært utenfor Sogn og Fjordane fylke. Så den kjøringen som har vært, er småkjøring.

– De siste 10 årene har bilen blitt kjørt til og fra EU-kontroll, samt startet opp et par ganger i året og kjørt noen få hundre meter, sier Kåre Norevik.

Tok av på Facebook

Han forteller også at de selger denne bilen i kommisjon for eieren, men at de ikke tar noe betalt for det oppdraget. Rett og slett fordi det er hyggelig. Det har heller ikke stått på antall henvendelser.

– He, he... Nei det har egentlig vært ganske vilt. Det er tydelig at den lille sjarmerende bilen treffer bredt. Vi teaset annonsen på Facebook og det tok helt av med både delinger og «likes». Vi har vel fått omtrent 20 ganger så mye respons på denne gamle-billigbilen, enn det vi normalt gjør, sier den hyggelige selgeren.

– Det som også er litt sprøtt er at vi har en Ford Fiesta demonstrasjonbil til salgs. Den er under ett år, men har gått det samme, forteller Norevik.

Han forteller at budene på 1980-modellen nå er oppe i 45.000 kroner. De har laget en slags auksjon for å selge bilen, så det er bare å være med og by om du kjenner at ha-begjæret river og sliter i deg.

Bilen selges på auksjon og du kan være med å by fram til 27.11. Faksimile fra finn.no

Ikke som bruksbil

– Det som er litt morsomt er at det budet som nå er inne på bilen er omtrent akkurat på krona det Fiesta kostet ny, da den kom i 1976. Auksjonen står forresten til 27.11, så det er fortsatt litt tid igjen. Kanskje vi klarer å få det samme for denne som damen betalte for den ny. Det hadde jo vært gøy, sier selgeren like entusiastisk.

– Da snakker vi billig bilhold da, legger han til.

Han forteller også at vinterhjulene følger med. De originale fra 1980. Helt ubrukte. Følger med gjør også et takstativ som ble kjøpt da bilen var ny. Det skal i følge ryktene kanskje ha blitt brukt én gang.

Men bilen selges ikke til hvem som helst forstår vi.

– Nei, nei, nei. Dette er samler-bil og entusiast-bil. Kommer du hit og skal ha billig bruksbil, får du ikke kjøpe denne. Slik er det bare, sier han på en måte som gjør at vi forstår at det ikke nytter å overtale ham på dette.

Originalt brosjyrefoto fra 1977

Økende interesse

Bilen er like fin som den ser ut som på bildene. Nesten.

– Den siste tiden sto den lagret i en fellesgarasje. Der fikk den noen riper på den ene siden. Det skal synes på ett av bildene. Men det er neppe verre enn at det kan våtslipes og poleres bort, men litt ergerlig er det likevel, sier en travel Norevik, før han brått avslutter:

– Du, jeg må løpe ut og flytte en bil, jeg. Sier han og forsvinner ...

Har du lyst på en sjeldent fin Ford Fiesta, så har du altså sjansen nå. Disse bilene kommer trolig til å stige i verdi. Eldre Fiesta har «tatt av» i England hvor klassisk Ford ikke bare stort, men kjempestort.

Men også her hjemme er det økende interesse og det finnes en egen Facebook-gruppe for disse bilene allerede.

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no