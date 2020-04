Nå kan du ta båtførerprøven fra sofaen

Denne sommeren vil trolig de fleste nordmenn feriere i Norge, noe som betyr at det blir ekstra mange båter på sjøen. Sjøfartsdirektoratet tror flere vil ta i bruk fritidsbåtene sine i år, eller gå til innkjøp av nye båter.

– Da er det viktig at det er mulig å tilegne seg nødvendig teoretisk kompetanse, sier seksjonssjef for fritidsfartøy i Sjøfartsdirektoratet, Petter Andre Søreng, i en pressemelding.

Hvert år går 25.000 personer opp til eksamen i båtførerprøven. På grunn av coronasituasjonen og stengte teststeder kan båtførerprøven nå tas som videoovervåket test hjemmefra.

– Målet er at de som har forberedt seg til å ta prøven, skal få fullføre, sier Søreng.

For å sikre at det ikke jukses på prøven, blir denne tatt opp slik at testlederen kan spole tilbake og se gjennom i etterkant.

Den nettbaserte testen er et tilbud i første omgang ut juni måned. Dersom det blir mulig å gjennomføre testen ved fysisk oppmøte før juli, vil den nettbaserte løsningen være et parallelt tilbud i denne perioden.