Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



VIN: Fra sin storhetstid på 1800-tallet var vinene fra regionen Alto Piemonte rangert som de beste i Italia. Nå er det på tide å ta en liten smak igjen. I bakgrunnen av vinmarkene troner Europas nest høyeste fjell, nemlig alpefjellet Monterosa med sine 4.634 meter.

Fra gamle pergamentruller vet man at vinmarken Valferena i Gattinara kan dateres tilbake til 1231. Skriften kan fortelle at Rufinus Musso solgte vin i Valferana for å kunne betale medgift for sin søster Delia.

STELL: Opptil 60 år gamle vinplanter gir gode resultater. Foto: Travaglini

Ved foten av alpene

Med bil er det halvannen times kjøretur fra velkjente Barolo og Barbaresco før du ankommer byen Gattinara ved foten av Alpene. En liten by med 8.000 innbyggere som bærer preg av lokal handel, litt turisme og italiensk hverdagsliv.

Hovedkvaliteten ligger i de store geologiske forskjellene i området. Gattinara var den første til å oppnå DOC-status i 1967, senere oppgradert til DOCG i 1990. Vinmarkene i Gattinara og Bramaterra ligger på vulkansk jordsmonn med jernholdig jord, noe som gir mer struktur og lagringsevne til vinene. Lessona er et sandholdig jordsmonn som gir de syrligste, mest delikate og slankeste vinene. Jordsmonnet øst for Sesia-elven består av en morenerygg med elveavleiringer og mer fruktbart jordsmonn som gir noe rikere viner. Boca er en miks mellom øst- og vestsidejordsmonn.

Klimaendringene har gjort at Gattinara er blitt mer aktuelt enn noensinne. Cantine Nervi i Gattinara i Piemonte ble våren 2018 solgt til den italienske stjerneprodusenten Roberto Conterno, som regnes som verdens beste Barolo-produsent. Kjøpet til Conterno viser helt klart hvilken retning Gattinara tar, og hvilket potensial det har når vinrankene trenger kjøligere vekstvilkår enn i mer tradisjonelle vinområder i Piemonte.

Aner til 1920- tallet

En av de beste produsentene historisk sett er Travaglini med aner tilbake til 1920-tallet. Vinene fra Travaglini er vel verdt å følge med på, fordi Roberto Conternos inntreden og kjøp av Cantine Nervi har fått prisene til å gå i været. Travaglini eier store deler av vinmarksarealet i Gattinara og har fordelen ved fortsatt å kunne levere høy kvalitet til en fornuftig pris på grunn av sin lave kostnadsbase.

Perfekte matviner

Familien Travaglini tilhører tradisjonalistene med Nebbiolo-baserte viner lagret på store fat. Det er hevet over enhver tvil for vår del at Travaglini de siste årene har blitt en bedre vinprodusent. Vinene opptrer mer presise, fatbruken er moderat i forhold til tidligere. Vinene har en velbalansert friskhet og tanninstruktur som gjør at de matcher perfekt sammen med kjøtt med tydelig fettmarmorering, som lam og entrecôte.

Flaskesymbolet

I over 64 år har den skjeve flaskeformen blitt selve symbolet for Travaglini-familen. Lenge før formdesign var en del av merkevarebyggingen har Travaglini bidratt til å gjøre vinene kjent over hele verden.

– Flaskeformen huskes gjerne før navnet vårt, kan dagens eier Cinzia Travaglini fortelle Finansavisen.

Cinzia Travaglini forteller videre at formen har en praktisk betydning, i en tid der bunnfall i flasken skulle fanges opp.

– Vår flaske fanger naturlig opp bunnfallet under skjenking, noe som gjør at vinen kan serveres direkte på glasset uten å dekanteres. I tillegg filtrerer det mørke glasset lyset og bevarer kvaliteten på vinen mye lenger enn vanlige standardflasker, forteller Cinzia Travaglini til Finansavisen.