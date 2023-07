Denne artikkelen ble først publisert på Forskning.no.

En palme som er ny for vitenskapen, er oppdaget i regnskogen på Borneo i Sørøst-Asia, melder The Guardian.

Den lille palmen er lett å overse. Den ligner en helt vanlig ung-palme som har skutt fram på skogbunnen, ifølge en pressemelding om oppdagelsen fra phys.org.

Egentlig er den fullvoksen og skjuler en hemmelighet.

Planten har en ekstremt sjelden egenskap. Den er en av to kjente blomstrende planter i verden som bare formerer seg under bakken.

Om du graver vekk litt jord, kan du finne klaser med søte, røde frukter. Også blomstene befinner seg under bakken.

Planten har fått navnet Pinanga subterranea, som viser til det latinske ordet for underjordisk.

Den føyer deg inn i rekken av rundt 300 palme-arter som er funnet på den svært artsrike øya.

– Paradoksalt

Hann- og hunnblomster hos Pinanga subterranea vokser for seg i små klaser, forteller Benedikt Kuhnhäuser til The Guardian.

Han har deltatt i studien av palmen og er forsker ved Royal Botanic Gardens i Kew i England.

– Så langt har vi bare sett hunnblomstene, som er grønnhvite og unnselige. Frukten er blek hvit når den er ung, men knallrød når den er moden og opptil to centimeter stor.

Hvordan planten pollineres når blomstene er under bakken, er så langt et mysterium for forskerne.

– Blomstring og fruksetting under bakken er forbløffende og tilsynelatende paradoksalt fordi det ser ut til å forhindre pollinering og spredning, sier Benedikt Kuhnhäuser.

A: Slik ser planten ut over bakken. B: Noe av jorden er fjernet slik at fruktene har kommet til syne. C: Modne frukter. D: Umodne frukter. E: Skjeggsvinet kan finne og spise frukten. Foto: Agusti Randi, William J. Baker, Benedikt G. Kuhnhäuser/ Benedikt G. Kuhnhäuser, m. fl., Plants People Planet, 2023

Søt snacks

Selv om planten er ny for vitenskapen, er den ikke ukjent for lokalbefolkningen på Borneo.

Planten hadde fra før minst fire navn på tre forskjellige språk. Frukten plukkes som snacks når folk er ute i skogen.

– Den har en søt smak, med ganske tykt kjøtt og en myk og saftig tekstur, forteller Agusti Randi, som er indonesisk og forsker ved National University of Singapore.

Palmen finnes spredt i urskog i det vestlige Borneo, både på den malaysiske og den indonesiske siden.

Pinanga subterranea. Foto: William J. Baker/ Benedikt G. Kuhnhäuser, m. fl., Plants People Planet, 2023

Funnet igjen

Forskere ved Royal Botanic Gardens i Kew i England ble gjort oppmerksomme på planten av Paul Chai, som er botaniker i Malaysia.

Chai støtte på planten i 1997 da han var på besøk i et naturreservat i Sarawak i Malaysia.

Forskere fra Indonesia, Malaysia og England fant igjen palmen i 2017 og 2018 og har samarbeidet om å beskrive den.

Studiene er publisert i tidsskriftene PALMS og i Plants, People, Planet.

Fraktes av svin

Forskerne har allerede avslørt hvordan palmen klarer å spre seg.

Agusti Randi, som har deltatt i studien, kom over arten på den indonesiske siden i 2017. Ville svin gravde i jorden rundt palmene.

– Jeg fant flere modne frukter med en slående, knallrød farge liggende på bakken, sier han i pressemeldingen.

– Jeg la merke til at mye av jorden rundt stilkene til palmen ble gravd opp av villsvinene for å finne frukten som var under jorden. Avføringen deres ble også strødd rundt i sølepytter med frøene i dem.

Forskerne har kommet fram til at skjeggsvin graver opp og spiser frukten. Slik blir frø spredd til andre deler av skogen.

Forskerne har også dyrket frem nye eksemplarer av Pinanga subterranea fra frø i svineavføring.

Uvanlig strategi

Pollineringen er det verre med. Palmer i Pinanga-slekten pollineres typisk av insekter som bier og biller, ifølge pressemeldingen. Det er ikke lett for insektene å komme til under jorden.

Rik fruktsetting tyder likevel på at plantene pollineres med suksess. Det trengs mer forskning for å finne ut av hvordan pollineringen foregår.

De fleste blomstrende planter setter frukt og blomstrer over bakken. 171 arter gjør en av delene under bakken. Peanøtter blomstrer for eksempel over bakken, mens frukten blir til under jorden.

Det at begge deler skjer under bakken, er svært sjelden. Den eneste andre blomstrende planten som gjør dette, en er plante i orkidéfamilien, etter det forskerne er kjent med.

– Uten tipset fra vår malaysiske kollega Paul Chai, ville vi sannsynligvis forvekslet denne spennende nye arten med en umerkelig ung-palme og gått rett forbi den, sier Benedikt Kuhnhäuser.

Isteden fikk de beskrevet en plante med en sjelden egenskap.

– Det er virkelig en oppdagelse som man gjør en gang i livet, sier Kuhnhäuser.

