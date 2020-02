På toppen i årets tøydampertest finner vi Philips Steam & Go Plus GC362/86. Denne får skryt for jevn og fin damp og at resultatet blir bra. Min Mote mener denne kan erstatte strykejernet i hverdagen. Alle testkildene mener imidlertid at vannbeholderen er for liten, slik at man ikke rekker å dampe mange plaggene før den må fylles på. Tøydamperen er ellers liten og kompakt, og får fint plass i kofferten.

Philips StyleTouch Pure ligger øverst i resultatlista, men siden den kun er testet én gang blir den ikke kåret til testvinner.

Basert på én test er det Grundig ST 5550 som tar sisteplassen. Icakuriren trekker den for den dårlige ytelsen.

Hva er en tøydamper?

En steamer, eller tøydamper på norsk, er et alternativ til et strykejern. Målet er det samme – gjøre plaggene skrukke- og rynkefrie. Måten dette gjøres på er at tøydamperen føres over plagget vertikalt (eller horisontalt dersom apparatet tillater det), og den varme dampen som siver ut retter ut skrukker og linjer.

Bruksområder

Hvorvidt dette faktisk fungerer i praksis kommer i stor grad an på hvilken tøydamper du bruker, hva slags stoff du vil ha rettet ut, hvor god tid du har og til hvilken anledning plagget skal brukes.

På lettere stoffer som viskose og silke kan nok en tøydamper fikse jobben ganske greit, men er det lin- eller bomullsplagg du har flest av vil du muligens bli skuffet. En steamer vil også få litt problemer i møte med krager, volanger, ermer og mansjetter.

Med andre ord er en tøydamper fin til å bruke som en «quick fix» dersom du ikke orker å finne fram strykejern og -brett for hverdagsplagg, men den vil ikke kunne erstatte jernet på for eksempel bunadsskjorta. Den vil ikke klare å gi plagget den samme sprøheten og kan ikke gi like stive kanter.

Ved bruk av en steamer blir plagget gjerne svært fuktig, noe som betyr at du ikke kan bruke den på plagget rett før du skal ut døra. Du må altså ha litt tid for å la plagget tørke før du kan ta det på deg.

Ellers er mange av tøydamperne i denne testen håndholdte og små, og egner seg godt for å ta med på reiser.

Kan bli svært varm

En ulempe ved bruk av steamere er at det ofte er fare for å brenne seg, da dampen som kommer ut blir veldig varm. En del apparater selges derfor med beskyttelseshanske. Intensjonen er god, men som flere testkilder påpeker kan hansken gjøre det vanskelig å bruke steameren, da de ofte er litt klumpete.

Vær også obs på hva slags omgivelser du bruker tøydamperen i, da den varme dampen kan påføre fuktskader på vegger eller dører dersom du har hengt plagget foran veggen eller på en krok over døra. Muligens vil badet være det mest egnede stedet å bruke en tøydamper.

Blir plaggene rene?

Det korte svaret er nei. Mange av produsentene reklamerer med at bruken gjør at bakterier og lukt fjernes. For at bakterier skal dø må de imidlertid ble utsatt for en temperatur over 70 grader i over ti minutter, og man holder sjeldent steameren på samme sted så lenge.

For å bli kvitt bakteriene må du nok derfor vaske tøyet. En steamer vil likevel gjerne gjøre at plagget føles rent og fresht, men den vil ikke kunne ta bort flekker og svettelukt for eksempel.

Trenger du en tøydamper?

Dersom du har mange plagg som lett blir skrukkete, gjerne penere plagg som brukes på jobb, vil en steamer være en kjekk ting å ha når du ikke har tid til å dra fram strykebrettet.

Er du mye på farten i jobbsammenheng vil i tillegg en tøydamper være enkel å pakke ned i kofferten.

Om du derimot har få plagg som blir skrukkete etter vask i garderoben din, vil muligens en tøydamper bli overflødig. Da er det bedre å ta i bruk et strykejern de få gangene du har behov for det.

