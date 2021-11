Hvorfor «klikker» det noen ganger på første date?

Millioner av mennesker møtes i dag først på nett før de eventuelt møtes ansikt til ansikt.

På Tinder kan vi velge og vrake i potensielle kjærester.

Dessverre viser forskning at dette ikke er en effektiv måte å møte den store kjærligheten på. Dette har forskning.no skrevet om tidligere.

Men hva skal til for å møte en du virkelig liker?

«Aldri tidligere har spørsmålet om hva som gjør oss tiltrukket av hverandre vært mer relevant».

Dette skriver en gruppe nederlandske forskere ved Universiteit Leiden i en ny vitenskapelig artikkel.

De har gjort et forsøk på å finne ut av det.

Studerte folk som var på date

Forskerne har satt opp små «datinglaboratorier» på ulike festivaler i Nederland.

Dit har de invitert 142 single heterofile kvinner og menn i alderen 18 til 34 år. De ble utstyrt med pulsmålere og såkalte eyetracking-briller som måler hvor blikket går. Forskerne målte også svetten i håndflatene deres.

Etter en kort date ble deltakerne spurt om de ville møte samme person igjen. 34 prosent av kvinnene svarte bekreftende på det. Det samme gjorde 53 prosent av mennene.

Men det var bare 17 prosent hvor begge sa at de hadde lyst til å møtes på nytt igjen.

Hva var det som skjedde med disse parene?

Følelsene ble like

I løpet av en kort blind date på festivalområdet kunne forskerne se at det skjedde mye med biologien i kroppene deres.

De kunne blant annet registrere at hvis den enes hjertefrekvens økte, så gjorde også den andre det. Hvis pulsen gikk ned, gikk også den andres ned.

Svetten i håndflatene fulgte samme mønster.

Tiltrekningen mellom et par som dater ser ut til å vokse hvis de synkroniserer på denne måten.

Dette sier psykolog og førsteforfatter av studien, Eliska Prochazkova, i en pressemelding.

Et uløst mysterium

De nederlandske forskerne kaller det fysiologisk synkronisering, men de forstår ikke helt mekanismene bak.

De har en teori om at synkroniseringen mellom hjertefrekvens og svette kan være forårsaket av bitte små uttrykk vi gir hverandre som ikke er synlig for det blotte øye. Det kan for eksempel være små blink eller at pupillen utvider seg.

Sannsynligvis behandler hjernen vår disse mikrouttrykkene helt ubevisst. Det kan hjertefrekvensen og huden til å synkronisere, tror de.

Menn stirrer

Forskerne skriver at de synes det er slående at ytre synlige signaler som vi kontrollerer, som ansiktsuttrykk og øyekontakt, ikke kan forutsi om to personer blir tiltrukket av hverandre.

Forskerne fant ut at kvinnene i studien brukte denne type signaler mye mer enn menn.

Menn stirrer derimot mer. De ser på kvinnens ansikt, øyne og kropp mye lenger enn motsatt.

Men det er altså ikke disse signalene som betyr noe.

Det gjør derimot de skjulte biologiske signalene som er ubevisste og vanskelige å regulere. Disse forutsier mye bedre om det oppstår «god kjemi» mellom to personer.

Vanskelig å finne den rette på Tinder

Ut fra disse funnene kan det tyde på at det er vanskelig å finne en perfekt match på Tinder eller andre som tilbyr nettdating, mener forskerne.

Når du leter etter den perfekte ut fra en kort tekst og et bilde, ender det ofte ikke opp med noen tiltrekning når du møter vedkommende.

Det tror forskerne handler om at det folk virkelig søker hos en partner, er en spesiell følelse i kroppen.

Av og til bare «klikker» det.

Et større marked

Selv om dating-appene ikke er perfekte, gjør de at vi har en økt mulighet for å treffe noen.

– Det er i et evolusjonsperspektiv en unik mulighet til å skyte fram salgsvaren – deg selv – til et stort marked.

