Mange enslige kvinner har bedt om hjelp til å få barn

Aftenposten har vært i kontakt med flere sykehus som forteller om økt pågang av enslige kvinner, noe som kan føre til lengre ventetid.

På Oslo universitetssykehus er ventetiden på ti måneder for par som ønsker assistert befruktning. De enslige kvinnene havner på den samme venteliste, og ventetiden kan dermed komme til å øke. Avdelingsleder Péter Fedorcsák sier de jobber for å få ned ventetiden. Her venter de og på rekruttering av flere norske sædgivere.

Fertilitetsseksjonen på St. Olavs hospital i Trondheim opplyser at de får daglige henvendelser fra enslige kvinner og holder på å bygge opp sædbanken for å kunne tilby behandling til flest mulig.

– Det er synd at folk må vente lenge når de er i behandlingsmodus, og vi håper de ikke blir nødt til å gå til private klinikker for å få et behandlingstilbud innen rimelig tid. Det har ikke alle råd til, sier styreleder Lise Boeck Jakobsen i organisasjonen Ønskebarn.

Foreningen har fått flere henvendelser fra kvinner som har opplevd at offentlige sykehus har kapasitetsutfordringer.