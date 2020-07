Ved inngangen av 20-tallet hadde bydelen San Pedro utenfor Los Angeles klart å kjempe seg til å bli Californias hovedhavn, Port of Los Angeles. Med sin nye status økte også innbyggertallet, og eiendomsutvikler George Peck bygde luksusområdet Point Fermin ytterst på klippene i San Pedro. Den uforstyrrede utsikten over Stillehavet gjorde det til et ettertraktet boligområde. Før tiåret var omme sto boligområdet i ruiner. Et jordras tok med seg hele Point Fermin ut i havet, og etterlot bare grunnmurene.

Point Fermin etter jordskredet. Foto: Wikimedia Commons

90 år senere er området fortsatt ubebodd, og myndighetene advarer sterkt mot å besøke stedet. Bakken restene står på er fortsatt svært ustabil. Likevel bærer området tydelige preg av flittige besøk i moderne tid. Med mesteparten av ruinene totaldekket i graffiti er det lite som minner om luksusområdet det en gang var.

Californias eldste

San Pedro var et av de første områdene av California hvor en privateid adresse ble oppført. Det var i 1769 at mexikanske Juan Jose Dominquez bygde gård og bosatte seg i området. Dominquez’ såkalte ranch strakte seg fra den nåværende byen Compton til Long Beach. Landområdet fikk navnet Rancho San Pedro, og inkluderte det som senere skulle bli havnebyen San Pedro og eksklusive Point Fermin.

Innen 1835 hadde San Pedro rukket å bli den mest trafikkerte havnen på vestkysten av USA. Det grunne vannet og mudderflatene gjorde at skip ikke kunne ta seg helt inn til land, og både passasjerer og last måtte fraktes til havnen med mindre båter. I 1897 tapte berømte Santa Monica kampen om å bli Californias hovedhavn, og utbyggingen av San Pedro begynte. Dynamitt og bulldosere ble tatt i bruk for å omgjøre våtmarksområdet til en fungerende havn for større skip. I 1928, året før San Pedro ble rammet av jordskredet, sto den nye havnen, moloen og områdets fyrtårn The Angel’s Gate klar. Ikke langt unna sto fasjonable Point Fermin klar til å ønske beboere velkommen.

Katastrofen i 1929

Myndighetene var klare over at bakken under boligene var ustabil, men lot likevel folk flytte inn. Etterforskningen etter jordskredet avslørte at bakken flyttet seg med 30 centimeter hver dag. Det var 2. januar 1929 at området på 3700 kvadratmeter raste ut i Stillehavet. Advarsler i form av sprekker i bakken og revne vannrør gjorde at myndighetene rakk å evakuere alle hjemmene i forkant av raset. I årene som fulgte var det kun lokale beboere i San Pedro som visste om hendelsen, og ga stedet navnet «Sunken City».

Slik ser området hvor Point Fermin en gang sto ut i dag. Foto: AP / AP

Har krevd 18 menneskeliv

I dag kalles området både «Sunken City» og «Los Angeles’ Atlantis». Bakken er

fortsatt ustabil og forårsaker den dag i dag problemer i nærliggende infrastruktur. I 2011 kollapset deler av en vei like ved Sunken City og forsvant ut i havet. Gjerder og skilt advarer folk mot å vandre på klippene, likevel utfordrer folk skjebnen. Siden 2003 har minst 18 mennesker har mistet livet i området. Myndighetene i Los Angeles har fortsatt ikke bestemt seg om Sunken City er verdt å restaurere, eller om det skal forbli ruiner til minne om hendelsen.

