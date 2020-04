Hagen kaller – slik gjør du den vårklar

Artikkelen inneholder annonselenker

Har du en hage som ligger brakk og bare venter på litt omsorg? Begynn i det små og bli kjent med vekster og jord, før du legger en plan for hagesesongen.

Grovarbeid: Klargjør jorda med spade og grep

Enten du planlegger et blomsterbed eller en grønnsakhage, må du ta utgangspunkt i kvaliteten på jorda i hagen din. Er det næringsrik leirjord, eller kanskje mye sand? Du kan forbedre jorden ved å tilsette plantejord eller gjødsel. Bruk en spiss spade for å grave opp bedet.

1. Gardena ErgoLine Spiss 2. Bahco jordlufter

Gardena ErgoLine Spiss er velegnet til bruk i tung og vanskelig jord. Håndtaket er ergonomisk utformet og kan holdes med begge hender. Den ekstra brede fotstøtten lar deg skyve spaden kraftig ned i bakken og reduserer risikoen for skader. For å blande og lufte jorden bruker du et grep, slik som denne jordlufteren fra Bahco. Den har myk gripeflate og stort fotsteg slik at jobben blir enklere og mindre slitsom.

Tid for å plante

Hva ønsker du å fylle bedet ditt med? Sommerblomster, stauder eller kanskje grønnsaker du kan høste og spise? Lag en plan for hagen din før du handler inn.

1. Gardena plantespade 2. Gardena kultivator

Til selve utplantingen trenger du en liten spade, slik som plantespaden fra Garden Combisystem . Den kan brukes til planting og omplanting i blomsterkasser, urtepotter og blomsterbed. Det kan også være praktisk med en blomsterhakke, som lar deg smuldre opp og forbedre konsistensen på jorden i bedet eller blomsterkassen før du planter. Både blomsterhakken og plantespaden fra Gardena er en del av Gardena Combisystem, som betyr at du kan feste på et forlengeskaft for å slippe å bøye deg når du arbeider i bedet.

Hold jorden fuktig

Når du har plantet må du holde jorden fuktig, spesielt de første dagene etter utplanting.

1. Gardena Roll-up slangetrommel 2. Gardena vannspreder

Den veggmonterte slangetrommelen Gardena Roll-Up gjør vanningen enkel. Slangetrommelen monteres på veggen, og kan vris 180 grader slik at du når alle kriker og kroker i hagen din. Og det beste av alt: vannslangen kveiler seg automatisk tilbake etter bruk. Skal du vanne større bed kan du sette på vannsprederen Gardena Premium 25. Den sikrer en jevn vanning og har en rekkevidde på opptil 17 meter.

Kampen mot ugresset

Når du har plantet ut, gjelder det å holde bedet fritt for ugress. Litt luking hver uke holder ugresset på avstand, og lar deg nyte bedet i all sin prakt. I kampen mot løvetann og skvallerkål kommer du nesten ikke unna å investere i en løvetannstikker.

Gardena løvetannstikker

Gardena løvetannstikker lar deg grave dypt slik at du får med deg hele ugressroten når du luker.

Trim og beskjær

Har du overtatt en hage med eldre frukttrær, bærbusker eller en overgrodd hekk bør du finne frem hagesaksen, for de fleste trær og busker trenger en klipp for å vokse optimalt. Tidlig om våren er egnet tid for trimming og beskjæring av mange planter, men sjekk før du setter i gang, for dette kan variere.

Beskjæringssaks fra Bahco

Med en liten beskjæringssaks trimmer du de minste buskene. Beskjæringssaksen fra Bahco er ergonomisk og har ulike vinkler på skjærehodet, slik at du orker å klippe lenge uten å bli sliten i hendene.

1. Bahco grensaks 2. Gardena grensag

Grensaksen fra Bahco er praktisk for beskjæring av større trær og busker i hagen, og grensagen fra Gardena har teleskopisk stang med en rekkevidde på opptil fire meter. Den lar deg nå opp til de høyeste grenene, uten å måtte klatre i stige. Den er batteridrevet og kan kutte grener på opptil 5 centimeter i diameter.

Bli kvitt kvistene

Resultatet av trimming og beskjæring er som oftest en stor kvisthaug som det kan være utfordrende å bli kvitt. Har du derimot investert i en kompostkvern er ikke dette lenger et problem. Kanskje er dere flere naboer som kan gå sammen om å kjøpe en i fellesskap?

AL-KO Easy Crush kompostkvern

Kompostkvernen AL-KO Easy Crush har et oppsamlingsvolum på femti liter og kverner både kvister og løv. Inn går hageavfallet og ut kommer komposteringsmateriale som du kan dekke planterøttene med eller legge rett i komposten din.

Eget drivhus?

Har du fått sansen for hagearbeid kan du utvide sesongen betraktelig ved å gå til innkjøp av et drivhus. Dekorativt i enden av hagen er det også.

1. Drivhuset Qube 2. Odla tak- og veggdrivhus

Drivhuset Qube har en robust og holdbar konstruksjon, men har samtidig et elegant og enkelt utseende som passer inn i de fleste hager. Har du ikke plass til et eget drivhus, men har en ledig husvegg, kan et veggdrivhus gjøre samme nytten. Odla tak- og veggdrivhus tar liten plass og gir deg en grønn lunge inntil husveggen der du kan dyrke hobbyen din.

Se flere hageprodukter fra GardenStore her

Se flere hageprodukter fra Staypro her

Se flere drivhus fra Grønt Fokus her