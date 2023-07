Denne artikkelen ble først publisert på Forskning.no.

De fleste har fått med seg at de gjerne kan bruke planteoljer i matlagingen, framfor animalsk fett fra et dyr.

Men når du står i butikken foran hylla med planteoljene, hva bør du da velge?

Er det egentlig noen forskjell på solsikkeolje, soyaolje og rapsolje?

Har mest Omega 3

– Jeg ville ha valgt rapsoljen, svarer Astrid Nilsson.

Eksperten hos forskningsinstituttet Nofima i Ås forteller at både solsikkeolje, soyaolje og rapsolje er bra valg om du skal lage mat.

– Grunnen til at jeg velger den siste, handler om innholdet av fettsyrene Omega 3 og Omega 6.

Dette er fettsyrer kroppen behøver, men ikke lager selv, forklarer Nilsson. Derfor må vi få dem i oss gjennom maten.

– I et vanlig norsk kosthold får vi stort sett nok Omega 6. Men vi kan få i oss for lite Omega 3.

Rapsoljen har mest Omega 3.

Bruker du den, så bidrar dette til et godt forhold mellom Omega 3 og Omega 6 fettsyrer – og det som kalles signalstoffer fra disse – i kroppen din.

– Spesielt for personer som sliter med stive ledd og slike ting er det viktig å få i seg nok Omega 3, understreker Nilsson.

Rapsoljen inneholder i tillegg veldig mye enumettede fettsyrer. Sånn sett ligner den på olivenoljen.

Dette gjør at noen kaller den «Nordens olivenolje».

Bruk raffinerte oljer til å steke

I Norge bruker vi gjerne planteoljer til steking.

– Da er det viktig å bruke en planteolje som er raffinert, sier forskeren.

Disse oljene er stort sett billigere enn de «finere» kaldpressede oljene.

Den dyrere kaldpressede rapsoljen hører ikke hjemme i stekepanna. Det gjør heller ikke Extra Virgin olivenolje, som på norsk også kalles Jomfruolje.

De kaldpressede oljene med mange sunne plantestoffer – inkludert naturlige antioksidanter – kan du heller bruke på salaten eller helle over pastaen, om du vil.

Kort forklart handler det om at noen komponenter i kaldpresset rapsolje og kaldpresset olivenolje (Extra Virgin/Jomfruolje) kan bli omdannet til skadelige komponenter om de tar turen innom den varme stekepanna.

– Det finnes kun noen få kaldpressede oljer som egner seg til steking. Her har produsenten filtrert vekk de komponentene som kan bli skadelige ved oppvarming. Da står det uttrykkelig utenpå flaska at oljen egner seg til steking.

Matoljene er ikke ultraprosessert

Raffinerte matoljer hører kanskje litt skummelt ut.

– Mange er blitt opptatt av ultraprosessert mat. At matoljene er raffinerte, betyr at de er prosessert.

– Men de kan ikke anses som ultraprosessert, beroliger Nilsson.

Eksperten på matoljer er ikke av den oppfatning at du bør unngå alt animalsk fett med mye mettede fettsyrer i maten. Men begrens gjerne inntaket av animalsk fett.

– Selv steker jeg kjøtt eller grønnsaker i en planteolje.

– Så tilsetter jeg en klatt meierismør helt på slutten. Da får jeg en fin brunfarge og litt ekstra smak på maten.

Når du steker skal du bruke en raffinert matolje. Foto: New Africa / Shutterstock / NTB

Rapsolje fra Norden

Kjøper du rapsolje i butikken, så er det altså godt mulig at den kommer fra et land i Norden.

– Den gule rapsen du ser ute på åkrene i Norge går nok mest til dyrefôr, forteller Nilsson.

Men du får også noen fine norske kaldpressede oljer produsert av raps.

– De fleste av disse egner seg kun til kalde retter.

– Men du kan også finne norsk rapsolje som egner seg til steking – godt merket med «egner seg til steking».

Forskjellen på rapsolje og olivenolje

Lurer du hva som er helseforskjellen på «Nordens olivenolje» rapsoljen og den sunne olivenoljen fra Sør-Europa?

– Kort fortalt så handler det om at begge har mye sunne umettede fettsyrer, men at den første har et mer balansert innhold av Omega 3 og Omega 6 fettsyrer.

Noe som altså er bra for kroppen vår.