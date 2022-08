Mer nytelse, mer lyst, avgjørende for god sex, luksuriøs glideeffekt. Slik blir glidekremer presentert på nettsidene til apotek og spesialbutikker.

– Jeg oppfordrer alle, både og unge gamle, til å bruke glidemiddel, sier Kristin Evjen, fysioterapeut og spesialist i sexologisk rådgivning.

Fem forskere har undersøkt hvordan glidemidler fungerer for de som bruker dem.

Oppdraget kom fra Verdens helseorganisasjon (WHO). De har som mål å fremme seksuell helse. Dermed ville de finne ut om glidemidler, som er lett tilgjengelig i mange land, kan bidra positivt til å øke seksuell velferd og redusere smerter ved samleie.

Lite forskning på glidemiddel

Forskerne lette gjennom de store internasjonale databasene for forskning etter studier på bruk av glidemidler under sex.

De fant ikke mye.

I trålingen blant tusenvis av studier om seksuell helse og velferd fant de bare 31 studier av god kvalitet.

Deltakerne i disse studiene brukte glidemidler under vaginalt eller analt samleie enten med en partner eller med seg selv. Studiene ble i hovedsak utført i USA, Australia og i land i Afrika.

Glidemidlene i studiene var enten kommersielle produkter fra butikken eller naturlige, som olivenolje.

Økt velvære

Deltakerne i studiene var generelt positive til glidemidler, særlig de uten lukt og smakt. Vannbaserte kremer var mest likt.

De aller fleste rapporterte om økt seksuelt velvære ved bruk av glidemidler.

De brukte glidemiddel fordi det ga mer nytelse for dem selv og partneren. De fortalte om enklere orgasmer, bedre glid, lengre forspill og at det gjorde bruk av kondomer bedre for dem.

Kvinner med tørre skjeder, som etter kreftsykdom og overgangsalder, hadde mindre smerter under samleiet når de brukte glidemidler.

«Bør være våt nok»

– Jeg prøver å få kvinner til å bruke glidekremer, men mange mener de bør være våte nok til å ikke trenge det. Samtidig har de samleier som ikke er gode for dem, sier Kristin Evjen.

Mange av pasientene hennes har smerter under samleie.

– De har hatt sex uten å ha lyst og dermed får de friksjonssmerter, som sår og sprekker. Glidekrem er forebyggende for å unngå varige smerter, sier Evjen til forskning.no.

Hun forteller at særlig kvinner som har vært gjennom overgangsalderen, sier at samleie har blitt bedre ved bruk av glidemiddel.

For vått

Det var også deltakere i studiene som mislikte glidemidler eller lot være å bruke dem.

Årsakene var at det ble for vått og mye søl, for lite spontant eller at de selv eller partneren foretrakk tørrere sex. Noen mente også at glidemidlene var for dyre, eller de foretrakk spytt og egne kroppsvæsker.

Noen mente også at glidemidler var for eldre mennesker.

Noen av Evjens pasienter forteller at partnerne deres er negative til glidemidler.

– Mennene tror det handler om at kvinnene ikke har lyst på dem eller at de har blitt for gamle, sier hun.

Enkel måte å øke seksuelt velvære

Forskerne bak studien mener det er gjort altfor lite forskning på hvordan glidemidler fungerer for de som bruker dem, til tross for at dette er en billig og enkel måte å bedre seksuell helse og velferd.

For i de 31 studiene som forskerne oppsummerte, viser resultatene samlet sett at glidemidler fungerer bra for de som bruker dem. Slike kremer gir større seksuell nytelse og mindre smerter under samleie.

Forskningen som er utført, er i hovedsak basert på folks egne vurderinger og bruk av glidemidler. Det er gjort få forsøk med tilfeldig utvalg og kontrollgrupper.

Glidemidler har dessuten få bivirkninger, ifølge studiene. Men de hjelper ikke mot hiv, kjønnssykdommer, soppinfeksjoner eller manglende reisning.

Referanse:

Caitlin E. Kennedy mfl.: Lubricants for the promotion of sexual health and well-being: a systematic review. Journal Sexual and Reproductive Health Matters, 2022. Doi.org/10.1080/26410397.2022.2044198

(Artikkelen er først publisert av forskning.no)