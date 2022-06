Denne artikkelen ble først publisert i Kapital.no



FEDME: Lifeness har brukt 13 millioner kroner på å utvikle Lifeness – og nå skal duoen Solvor Øverlien Magi og Maria Arlén Larsen hente inn ytterligere 13 millioner kroner.

– Det er både en oppfølgingsplattform for helsepersonell og et selvhjelpsverktøy for brukerne/pasientene, sier Øverlien Magi.

Stikkordet er livsstilsrelaterte sykdommer, eller for å si det enda mer konkret, for Lifeness handler det om overvekt og fedme.

– Det kan være diabetes, det kan være psykisk helse, vi har også noen ungdomsgrupper som brukere, men hovedfokuset for vår løsning er å hjelpe både helsepersonell og pasienter der utfordringen er sterk overvekt og fedme, fortsetter Øverlien Magi. – Felles for alle er at de har behov for en livsstilsendring.

Har Odfjell-familien på eiersiden

Selskapet ble etablert i 2018, og løsningen ble lansert i det stille i fjor høst. Med pengene som nå skal hentes inn, er planen å skalere opp løsningen og utvide staben med i første rekke kunde- og salgsrelaterte personer – og få dekket noen av de millionene som utviklingen hittil har kostet.

Finansieringen har så langt i første rekke skjedd gjennom egne penger og offentlige støtteordninger, samt pengepremie fra Årets Sosiale Entreprenør hos Ferd i 2020. Nå har Lifeness blant annet fått med Fyrin-nettverket og Odfjell-familiens investeringsselskap Planet 9 som investorer. Selskapet har i tillegg alliert seg med Jeanette Roede som samarbeidspartner, et navn som også gir mange assosiasjoner til helse og livsstil.

– Vi har ikke lukket alle 13 millionene ennå, men vi regner med å lukke før sommeren, sier Øverlien Magi. – Vi jobber også med Investinor og andre potensielle partnere.

Kraftig økning: Lifeness kaller seg et selvhjelpsverktøy for overvektige personer som må igjennom en endring i livsstilen. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB

- Høye ambisjoner



Underveis har Lifeness i tillegg hatt en rekke samarbeidspartnere. Unicare og Skibotn Helse og Rehabilitering (tidligere LHL) var med i utviklingen av løsningen, og Lifeness har også vært inkubatorbedrift hos både Aleap, Kupa og Norinnova. Aleap samler mange av oppstartsselskapene innenfor helse og medtech, mens Norinnova blant annet jobber med kommersialisering av forskning.

Etter lanseringen i fjor høst er noen av kundene i piloten konvertert til betalende kunder, og noen nye kunder har kommet til i løpet av året, men det store salgsstøtet vil først komme når staben blir utvidet med fire–fem ansatte i løpet av året. Kundene er både offentlige og private klinikker og innenfor både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Øverlien Magi forteller at selskapet er omtrent halvveis i salgsmålene for dette året, men vil ikke si noe om tallene.

– Vi har høye ambisjoner fremover, men vi må øke kapasiteten.

Lifeness har også en stab på åtte utviklere.

Et selvhjelpsverktøy

Lifeness er en mobilapp for pasienten og en web-applikasjon for helsepersonalet.

– For pasienten er appen et selvhjelpsverktøy der de logger essensielle data, i tillegg til å kunne kommunisere med helsepersonell, både med tekst og video. Vi har brukt mye tid på å få til en løsning som er enkel og brukervennlig, men samtidig avansert nok. Det skal være brukervennlig selvhjelp for pasientene, men samtidig være så avansert at helsepersonalet kan få de signalene de er ute etter.

Det norske selskapet Whereby har levert løsningen for videokommunikasjon, og disse er også leverandør av løsninger til helsevesenet i Storbritannia.

– Noe av det pasientene sier, er at de opplever appen som en redningsvest i behandlingen. Mange sier også at de opplever en tettere tilknytning til helsepersonalet i oppfølgingen, sier Øverlien Magi.

Helt i starten gjorde Lifeness en pilotstudie sammen med Norges Arktiske Universitet i Tromsø på en liten gruppe med brukere.

– De som brukte vårt verktøy, hadde fem ganger bedre behandlingsresultater enn kontrollgruppen.

– Hvilke behandlingsresultater?

– Det var egentlig flere ting, men det mest sentrale var vektreduksjon. Dette var en rehabiliteringsklinikk som jobbet med fedme, og da er litt av hensikten å gå ned eller å stabilisere vekten.

Sjekker fysisk aktivitet

Øverlien Magi forteller at 80 prosent av brukerne eller pasientene sier at de blir mer motiverte av å bruke plattformen.

– Det vil si til å forbedre livsstilen?

– Ja, de blir motivert til å fortsette. Det å endre livsstil er ganske krevende for de aller fleste, og det er også en langvarig prosess. For mange kan det være snakk om en behandling på to til fem år. Det er en veldig lang tid å holde motivasjonen oppe på.

Men Lifeness er også et viktig verktøy for helsepersonalet.

– Det er ikke minst viktig å få en nær tilknytning til pasienten. De kan være på behandling i en kort periode, men så reiser de hjem. Da blir det vanskelig å både holde oversikt over alle pasientene, og samtidig se utviklingen hos den enkelte. Det har vi gjort noe med. Vi har laget et dashbord for helsepersonalet der de ser alle pasientene sine. Vi har laget algoritmer som gjør at de får en enkel og god oversikt over hvem som trenger oppfølging. Det gjør at det blir mer effektivt og tidsbesparende å se om det er Kari og Nils eller Hallvard som trenger oppfølging, forteller Øverlien Magi.

Disse algoritmene viser for eksempel om pasientene har gått opp eller ned i vekt, hvor fysisk aktive de er og om den psykiske helsen går opp eller ned.

– Når du har 100 pasienter, er det lettere å se hvem som skal følges opp med et verktøy som Lifeness.

En trygg helseapp

Lifeness har fått godkjent appen i det som har fått navnet “Tryggere Helseapper”. Dette er et prosjekt der Helsedirektoratet, Helse Norge og Direktoratet for e-helse har gått sammen for å teste hvordan appene håndterer brukervennlighet, datasikkerhet, personvern og helsenytte.

Så langt har to norske apper kommet gjennom nåløyet. Lifeness er den ene, mens den andre kommer fra Nordic Brain Tech og har fått navnet Brain Twin. Dette er en hodepinedagbok, der brukerne kan loggføre og holde oversikt over hodepine og medisinbruk.