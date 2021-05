Får du hvite fingre når det blir kaldt? Nå vet forskere mer om hvem som blir rammet

Artikkelen er først publisert av forskning.no.

Noen av oss tåler kulde dårligere enn andre.

Det finnes de som alltid fryser, uansett gradestokk og uansett om man er ute eller inne.

Kalde hender og føtter er ubehagelig, men for de som har Raynaus fenomen – også kalt likfingre – blir det ekstra smertefullt. De får blant annet ekstremt kalde fingre, og de skifter gjerne farge.

Fingrene blir kritthvite, og det skjer veldig fort.

Nå har svenske forskere sett på hvem som oftest lider av dette fenomenet og hva som gjør at de er mest utsatt.

Hvorfor får noen hvite fingre når det er kaldt?

Når fingrene mister farge, skyldes det at de små blodårene trekker seg sammen og klemmer av for blodstrømmen.

Siden blodet vårt er det som sørger for å transportere varme ut i fingre og tær, blir de raskt kalde når blodstrømmen tar slutt.

Når fingrene blir kalde og hvite, kan de også føles numne, sitrende og smertefulle, ifølge norsk helsebibliotek.

Som regel er det fingrene det gjelder, men det kan også være tær, øreflipper, nese, tunge og brystvorter.

Kvinner får oftere likfingre

Av alle som deltok i studien, som til sammen bestod av mer enn 12 000 svensker i Nord-Sverige, rapporterte mer enn 10 prosent av dem at de hadde problemer med likfingre.

Sånn kan det gå hvis du sykler i kaldt vær uten hansker. Foto: Shutterstock / NTB

Kvinner hadde oftere problemer enn menn. Dette stemmer med tidligere forskning som viser at kvinner har mer enn fire ganger større sjanse for å bli rammet.

Hvorfor er kvinner mer utsatt?

– Forskere har funnet en mulig kobling til det kvinnelige X-kromosomet, som kan være en av forklaringene. Uavhengig av om du har fenomenet eller ei, er det kjønnsforskjell på hvor fort blodet trekker seg tilbake fra huden til kroppens indre kjerne. Dette skjer raskere hos kvinner enn hos menn, svarer forsker Hilde Kristin Teien ved Forsvarets forskningsinstitutt i denne saken på forskning.no.

– Det skal mindre kuldeeksponering til før blodårene i kvinnehuden trekker seg sammen. Derfor blir huden til en kvinne kaldere enn huden til en mann i akkurat samme omgivelser, sier Teien.

Overvekt kan beskytte mot likfingre

Den svenske studien viser at det er yngre mennesker i fjellområdene som er mye utsatt for kulde, som blir rammet hardest.

De aller mest utsatte er yrkessoldater, fiskere, skogsarbeidere og bygningsarbeidere.

Ifølge den svenske studien hadde også gener enn viss betydning. I tillegg så det ut til at en høy kroppsmasseindeks, det vil si overvekt eller fedme, kunne beskytte mot fenomenet.

Andre ting som ble assosiert med Raynaus fenomen, var psykisk stress, lite søvn, dårlige klær og lite mat og drikke.

De som snuser mer utsatt

Det er enda en ting som gjør deg mer utsatt for likfingre og- tær, nemlig snus.

Snus inneholder mye nikotin, noe som fører til kraftig reduksjon i blodsirkulasjonen i hendene.

Det skal ikke mer til enn to porsjoner snus før blodsirkulasjonen blir påvirket.

Selv om kroppen tar opp nikotin fra snus langsommere enn for eksempel fra sigaretter, ser det ut til at innholdet av nikotin fra snus holder seg på et høyere nivå i blodet over lengre tid.

Et problem for folk som jobber ute

Forskerne bak den nye svenske studien mener resultatene viser at det er viktig å beskytte hendene med riktig klær når det er kaldt.

– Det er ikke slik at du blir vant til frostskader. Snarere tvert imot. Problemene kan bli verre når du først har blitt rammet. Resultatet kan være nedsatt følelse og unormal følsomhet for kulde, sier Albin Stjernbrandt, doktorgradsstudent ved Umeå universitet i en pressemelding.

I avhandlingen har Stjernbrandt kartlagt hvordan folk blir eksponert for kulde i fylkene Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland og Jämtland i Nord-Sverige.

Referanse:

Albin Stjernbrandt: Cold exposure and health: A study on neurological and vascular hand symptoms in northern Sweden. Doktorgradsavhandling ved Umeå universitet. Mai 2021. Sammendrag.