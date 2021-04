Forskere i Oxford: Pfizer og Astra reduserer smittefare også etter én dose

I studier som ble presentert fredag, sier forskerne at det ikke var noen merkbar forskjell i de to vaksinenes evne til å redusere faren for å bli smittet av covid-19.

Materialet er ennå ikke publisert på en måte som åpner for motargumenter fra eksperter på smitteområdet. Men konklusjonene bygger på data som er hentet inn fra testpinner brukt i nese og svelg på 370.000 personer i England og Wales mellom desember 2020 og april 2021.

Forskerne sier at faren for å bli smittet etter første dose hadde falt med 65 prosent etter tre uker. Tallet økte ytterligere etter andre dose, men er ikke oppgitt. Materialet konkluderer med at vaksinene synes å gi god beskyttelse mot den varianten av covid-19 som først ble oppdaget i Storbritannia.