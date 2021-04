Influensasesongen nærmer seg slutten – 13 smittede så langt

– Det er ekstremt lavt. Jeg kan ikke huske at det noen gang har vært så lavt som nå, sier professor og influensaforsker Rebecca Jane Cox ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus til NTB.

Vanligvis starter influensasesongen smått i uke 40 og varer til rundt uke 20. Det betyr at vi nå går inn i den siste femtedelen av sesongen nesten helt uten smittetilfeller.

Sist gang det ble registrert et nytt smittetilfelle, var i februar, opplyser Folkehelseinstituttet i sin forrige ukesrapport. Det var også det eneste smittetilfellet den måneden.

I slutten av januar da Norge vanligvis ville vært rundt halvveis i sesongen, ble det registrert tre tilfeller.

Coronatiltak effektive mot influensa

Det er ikke så overraskende at smittetallene er så lave, sier Cox.

– Coronatiltakene fungerer veldig bra mot influensa. Disse to virusene har lik smittemåte, og tiltakene fungerer veldig bra mot begge to, sier hun.

Uka etter påske kommer Folkehelseinstituttet med en ny rapport over de siste to-tre ukene. Lite tyder på at bildet kommer til å endre seg, i og med at coronarestriksjonene er på sitt strengeste siden utbruddet i mars i fjor.

En annen årsak til de lave smittetallene er at det er mye mindre reiser, noe som vanligvis ville vært en viktig årsak for influensaspredning.

Ellers i verden er det litt smitte i Vest- og Øst-Afrika, samt noe i India, men det har vært lite influensasmitte det siste året også utenfor Norge, forklarer Cox.

Advarer mot hard sesong neste år

I snitt dør rundt 900 personer med influensasykdom i Norge i løpet av en sesong.

Det er i all hovedsak positivt at det er lite influensasmitte, men det fører også med seg noen utfordringer. På grunn av lite smitte har immuniteten i befolkningen ikke fått utvikle seg denne sesongen.

På grunn av lite smitte de siste to sesongene har det også vært utfordrende å velge ut sammensetningen som beskytter best til neste års vaksine. Sammensetningen ble valgt ut i februar.

Influensasesongen kan dermed bli hardere neste år, og Cox minner om at koronavaksine ikke hjelper mot influensa.

– Det er veldig viktig at folk vaksinerer seg mot influensa til høsten. Jeg tenker at influensa kommer tilbake når folk reiser og det ikke er så mye smitteverntiltak, sier hun.