AstraZeneca-avgjørelse fra EMA torsdag ettermiddag

EMAs komité for legemiddelsikkerhet har gjort en grundig vurdering av et lite antall tilfeller av blodpropp hos personer som har fått vaksinen. En kunngjøring og eventuelle anbefalinger er varslet torsdag klokken 16.

– Det pågår en rask og grundig analyse av tilgjengelige data og omstendighetene rundt de konkrete tilfellene for å fastslå om vaksinen har bidratt til dem, eller om det er sannsynlig at andre årsaker ligger til grunn, har EMA forklart om evalueringen.

– Fordelene større enn risikoen

Etter at det ble meldt inn tilfeller av blodpropp, har en rekke land, inkludert Norge, satt bruken av AstraZenecas vaksine på vent. Det har ført til forsinkelser i vaksineutrullingen, som allerede har gått sakte flere steder. Mange venter nå på å høre hva EMA har kommet fram til.

EMA-direktør Emer Cooke sa tidligere i uken at fordelene ved vaksinen er større enn risikoen. Det samme sa Verdens helseorganisasjon (WHO) onsdag. Både WHO og EMA har anbefalt fortsatt bruk av vaksinen inntil videre.

Rundt 17 millioner mennesker i EU og Storbritannia har fått minst én dose av vaksinen. Tidligere har AstraZeneca opplyst at de har fått rapporter om 37 tilfeller av blodpropp. Mens blodpropp forekommer hyppig i befolkningen generelt, skiller de innrapporterte tilfellene seg ut fordi flere av pasientene også har hatt lavt antall blodplater.

Tillit

Folkehelseinstituttet har sagt at de vil foreta en uavhengig vurdering av om vaksinen fortsatt skal være en del av det norske vaksineprogrammet.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sa også at det er viktig å bevare tilliten til vaksinasjonsprogrammet og vaksiner. Tilliten til AstraZeneca-vaksinen har stupt etter den midlertidige stansen, til tross for at det ikke er påvist flere blodpropptilfeller blant vaksinerte enn i den øvrige befolkningen.

I en fersk undersøkelse fra Norsk koronamonitor/Opinion har tilliten falt med rundt 10 prosentpoeng, ifølge NRK. Likevel ville fortsatt 77 prosent av nordmenn latt seg vaksinere med AstraZeneca.

Kritikk

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket gikk hardt ut mot AstraZeneca i helgen ettersom han mente de på sviktende grunnlag hadde gått for langt i å konkludere med at en sammenheng kunne utelukkes.

Men Madsen er klar på at den eneste måten å berge oss gjennom pandemien på, er gjennom vaksinasjon.

– Det som er det sentrale ved alle legemiddelgodkjenninger, er det vi kaller nytte/risiko-forholdet. Vi må være helt sikre på at nytten ved å ta denne vaksinen er mye større enn bivirkningene. Heldigvis ser det ut til at disse alvorlige hendelsene er svært sjeldne, sa han til NTB sist helg.