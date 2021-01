Ny studie: Covid-19 kan påvirke menns sædkvalitet

Ifølge den nye rapporten, som er gjengitt i det medisinske tidsskriftet Reproduction, er det tegn som tyder på at den fryktede sykdommen kan skade og svekke sædkvaliteten på en måte som reduserer fruktbatheten.

– Disse effektene på sædceller er assosiert med lavere sædkvalitet og redusert fruktbarhetspotensial. Selv om disse effektene hadde en tendens til å bli bedre over tid, forble de betydelig og unormalt høye hos Covid-19-pasientene , uttaler forsker Behzad Hajizadeh Maleki ved Justus Liebig University Giessen, i Hessen, Tyskland, skriver CNN.

Forstyrrer reproduktive hormoner

Eksperter, som ikke har vært involvert i studien, er imidlertid skeptiske til rapportens konklusjon og maner til forsiktighet ved å overgeneralisere forskningsresultatene.

I studien ble sædkvaliteten fra 105 fruktbare menn uten Covid-19 sammenlignet med 84 fruktbare menn diagnostisert med coronavirus. Det ble foretatt analyser med 10-dagers intervaller i 60 dager.

Tidligere studier har vist at Covid-19 kan infisere mannlige reproduktive organer, svekke sædcelleutviklingen og forstyrre reproduktive hormoner, skriver AFP.

Påvirkning øker med sykdommens alvorlighetsgrad



Sammenlignet med friske menn uten Covid-19, fant studien en signifikant økning i betennelse og oksidativt stress i sædceller som tilhører menn med Covid-19. Dette kan medføre en kjemisk ubalanse som kan skade DNA og proteiner i kroppen.

Fakta om coronaviruset * Først oppdaget i den kinesiske storbyen Wuhan i desember i fjor * Navnet på viruset er SARS-CoV-2, forkortelsen står for Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Forårsaker sykdommen covid-19 * SARS-CoV-2 er et coronavirus. Det finnes også mange andre typer coronavirus, og noen av dem forårsaker forkjølelse hos mennesker. Andre smitter bare mellom dyr * Oppsto sannsynligvis først blant flaggermus, i likhet med flere andre typer virus som er farlige for mennesker. Kan først ha spredt seg til en annen dyreart og derfra til mennesker i Wuhan * Omtales vanligvis som «coronaviruset» eller «det nye coronaviruset» av medier og myndigheter både i Norge og andre land. Av og til brukes også «covid-19», selv om dette egentlig er navnet på sykdommen som viruset forårsaker * Har spredt seg fra Kina til de aller fleste land på kloden. Utbruddet ble erklært som en pandemi av Verdens helseorganisasjon (WHO) 11. mars * Vanligvis rammer viruset først og fremst luftveiene. Mange får en mild forkjølelse, men et mindretall får lungebetennelse og blir alvorlig syke * Risikoen for alvorlig sykdom og død er klart høyest blant eldre og personer med andre underliggende sykdommer og helseproblemer (Kilder: SNL, FHI, NTB)

Oksidativt stress er, ifølge Store norske leksikon, en ubalanse mellom produksjon og nøytralisering av de skadelige biproduktene, det vil si frie radikaler, fra celleånding. Opphoping av frie radikaler kan medføre en tilstand med celle- og vevsskade og er forbundet med sykdomsbilder som kreft, aterosklerose og diabetes.

«Svekker mannlig reproduksjonspotensial»

Studien tyder på at Covid-19 har innflytelse på sædkonsentrasjonen, dens mobilitet og formen. Forskjellene skal dessuten ha vært økende med sykdommens alvorlighetsgrad.

Til tross for disse funnene maner forskerne til forsiktighet med å kategorisk fastslå at det er en entydig sammenheng mellom Covid-19 og redusert sædkvalitet og menns fruktbarhet.

Likevel konkluderer forfatterne bak studien at den gir en klar indikasjon på coronaviruset kan ha evnen til å påvirke menneskets forplantningsevne.

«Denne rapporten gir det første direkte bevis hittil for at Covid-19-infeksjon svekker sædkvaliteten og mannlig reproduksjonspotensial,» heter det i studien.

Til tross for at studien tyder på at Covid-19 kan medføre lavere sædkvalitet og redusert fruktbarhetspotensial, mener andre eksperter det må tolkes med varsomhet. – Menn skal ikke være urimelig bekymret, sier Alison Campbell, direktør for embryologi i CARE Fertility Group i Storbritannia, ifølge nyhetsbyrået AFP. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

– Menn skal ikke være overdrevet bekymret

Allan Pacey, professor i andrologi ved University of Sheffield i South Yorkshire i Storbritannia, mener det er for tidlig å konkludere med at det er en direkte kobling mellom Covid-19 og fruktbarhet.

Fakta om sædkvalitet * God sædkvalitet defineres av mengden spermier og hvor mange av dem som lever, hvor stor andel som beveger seg riktig og ellers ser normale ut. * Kriteriene for hva som skal defineres som god sædkvalitet er omdiskutert og har vært revidert flere ganger, sist i 2010. * Verdens helseorganisasjons definisjon er: * Minst 15 millioner sædceller per milliliter sædvæske. * Minst 58 prosent av spermiene skal være levende. * Minst 32 prosent av spermiene skal svømme hurtig fremover. * Minst 4 prosent av spermiene skal være normale. * At kvaliteten er god betyr at det skal være mulig å få barn, men det er ingen garanti for å lykkes. * Dårlig sædkvalitet trenger heller ikke å bety at man ikke kan få barn. (Kilde: NTB)

– Jeg oppfordrer til å utvise stor forsiktighet når disse dataene skal fortolkes. Forfatterne oppgir for eksempel at dataene deres viser at Covid-19-infeksjon forårsaker betydelige svekkelser i den mannlige reproduksjonsfunksjonen, men det viser bare en sammenheng, påpeker professoren i en epost, skriver CNN.

– Menn skal ikke være overdrevet bekymret, sier Alison Campbell, direktør for embryologi i CARE Fertility Group i Storbritannia, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Influensa kan påvirke sædkvalitet i måneder



Det vises også til at en influensalignende tilstand, som følge av andre typer virus, normalt vil redusere antall sædceller i noen uker eller måneder, og at det ikke automatisk kan kobles til Covid-19

Ifølge professor Allan Pacey, som også er redaktør for tidsskriftet Human Fertility, angriper coronaviruset testiklene på samme måte som når det forsøker å infisere lungene, da samme type vev finnes i begge kroppens organer.

Covid-19 overføres gjennom virus som spres via luftveisdråper, som igjen angriper lungene, nyrene, tarmene og hjertet.

Mer enn 100 millioner av jordens befolkning er hittil bekreftet smittet av coronaviruset, mens 2,2 mennesker er registrert døde av Covid-19 , ifølge statistikk fra Worldometers.

