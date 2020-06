Coronakrisen førte til at eldre sa nei til sykehjemsplasser

Senest i fjor høst sto 88 personer på venteliste for å få en sykehjemsplass i kommunen, skriver Bergens Tidende.

– De har vært redde for smitte og ville derfor ikke inn på sykehjem, sier direktør Elin Wathne fra etat for vurdering og rehabilitering, om situasjonen de siste to månedene.

Situasjonen er nå annerledes og flere beboere er på vei tilbake til sykehjemmene. Bortsett fra til ett. På Metodisthjemmet – det sykehjemmet i landet med flest dødsfall relatert til coronaviruset – er det ikke kø for å komme inn.

– Vi har fremdeles 14 ledige plasser her. Flere har valgt å takke nei. De er nok fremdeles litt engstelige for smitte selv om det ikke er noen grunn til det, sier Wathne.

Bergen er en av byene i Norge med flest antall døde sykehjemsbeboere som følge av corona. 29 av 35 døde var sykehjemsbeboere.