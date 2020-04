FHI: Fortsatt begrenset testkapasitet

Begrensningene kan skyldes mangel på personell til å ta prøver, mangel på beskyttelsesutstyr til dette personellet, mangel på utstyr til prøvetaking, mangel på laboratorieutstyr og begrenset kapasitet i analysemaskinene, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin ferskeste rapport.

Men kapasiteten er under oppbygging.

– Hvis vi får på plass systemet med oppskalering av testkapasitet, prøvetaking i kommunene og tilbakemelding til de som er testet, tror vi det blir så god kapasitet at man kan teste nokså fritt, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NTB.

– Det vil si alle som har lette symptomer, folk rundt skoler og barnehager og mer på sykehjem og andre institusjoner, utdyper hun.

Over 145.000 personer er nå testet for coronavirus i Norge. Rundt 5 prosent av testene er positive.

«Akutt behov»

Norge er dermed ett av de landene med høyest antall gjennomførte tester per innbygger. Likevel er behovet mange ganger større, skriver FHI.

«I tillegg til å teste personer med symptomer og personell, er det et akutt behov for å teste i befolkningen med tanke på å følge epidemiens utvikling tett og vurdere effekten av tiltak.»

Stoltenberg fremholder at den befolkningsbaserte testingen må gjentas i runde på runde, for å følge spredningen.

– Samlet sett vil dette gi en liberal testing, sier hun.

For å øke testkapasiteten anbefaler FHI flere tiltak: Å utvide indikasjoner for testing, utvide prøvetaking, forbedre analysekapasiteten og forbedre formidlingen av svar til lege og pasient.

Prioritert liste

FHI tar også til orde for å lage et nytt sett med prioriteringskriterier for testing.

Instituttet foreslår å sette pasient med behov for innleggelse og pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon øverst på listen, foran ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid.

Deretter følger person over 65 år, eller voksen som har alvorlig, underliggende sykdom, person som er i karantene etter nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19 eller etter reise, og ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller SFO.

Personer med mildere luftveisinfeksjoner tilbys vanligvis ikke test. De skal holde seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet. Heller ikke personer uten symptomer skal vanligvis testes.

– Det kan bli aktuelt å teste samme person flere ganger. Og det kan være aktuelt å teste samtidig, både for om man har infeksjon nå, og om man har gjennomgått det og har antistoffer. Vi tror antistofftesting nå kommer for fullt, sier Stoltenberg.