Advarer mot Facebook-poster med kodeord rettet mot voldsofre

Politiet fryktet mørketall av vold og overgrep som følge av coronakrisen. Og på Facebook deles innlegg der ofre blir oppfordret til å melde ifra, ved hjelp av kodeord.

NRK viser til en Facebook-post der det blant annet står skrevet: «Sitter du fast i isolasjon med en som er voldelig: Skriv en melding til meg, spør om jeg fortsatt selger *****. Jeg vil da sjekke opp med deg med jevne mellomrom.»

Selv om intensjonen er god, advarer leder for krisesenteret i Bodø, Wanja Sæther, mot slike innlegg.

– Dette har kommet fra andre land, og folk tenker det er en god idé. Men jeg er litt usikker på om absolutt alle fra 14 år og oppover vet hva man skal gjøre dersom man får en slik henvendelse. Hvordan sjekker man fakta? Hvordan vet man hvem som har tatt kontakt? Hva slags ansvar har man? Kan man sette seg selv i fare dersom man blander seg inn? Alt dette er det verdt å tenke over, sier hun til NRK.



Nasjonalt Kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) publiserte nylig en rapport om vold i hjemmet relatert til coronakrisen. Her kommer det frem at flere rapporterer om økning av partnervold, skriver NRK.

NKVTS-forsker Margunn Bjørnholt som har forsket spesielt mye på vold i parforhold, forklarer at vold øker i kriser. I dagens situasjonen kan for eksempel smittevern som påskudd for begrenset kontakt med familie, bli kontrollverktøy.

Bjørnholt er også skeptisk til Facebook-poster med kodeord.

– Jeg ønsker å få frem den informasjonen som allerede finnes, i stedet for å finne opp nye metoder for å hjelpe de som trenger det. Man trenger ikke å finne opp hjulet på nytt, sier NKVTS-forskeren til NRK.



Trenger du hjelp?

På Helsenorge.no finner du en oversikt over telefonnumre eller chattjenester som kan hjelpe deg