Funn i USA bekrefter at mange smittede er symptomfrie

Den amerikanske marinen har nå testet 94 prosent av de 4.800 om bord i hangarskipet Theodore Roosevelt og fant at over 600 var smittet av coronaviruset.

60 prosent av dem som fikk påvist smitte, var symptomfrie og uvitende om at de var smittet , skriver Navy Times.

Funnet underbygger tidligere funn i Kina og Italia og tyder på at langt flere enn antatt har viruset i kroppen.

Urovekkende

Amerikanske helsemyndigheter har tidligere anslått at mellom 25 og 50 prosent kan være uvitende om at de er smittet.

USAs forsvarsminister Mark Esper kommenterte denne uka marinens funn blant mannskapet på Theodore Roosevelt i et intervju med NBC News og betegnet det som «urovekkende».

– Det avdekker at dette viruset har en annen dynamikk, at det kan bli båret av normale og friske mennesker som er helt uvitende om at de er smittet, sa Esper.

Viktige funn

Kinesiske forskere har tidligere trukket samme konklusjon. Kina tester alle som ankommer landet og konstaterte tidlig at fire av fem som fikk påvist smitte, var symptomfrie.

Ifølge avisen South China Morning Post , som viste til hemmeligstemplede data, hadde Kina alt ved utgangen av februar påvist smitte hos over 43.000 som ikke hadde noen symptomer.

Epidemiologen Tom Jefferson ved Centre for Evidence-Based Medicine ved universitetet i Oxford betegnet overfor det britiske legetidsskriftet BMJ det kinesiske funnet som «svært, svært viktig».

– Selv om de bommer med 10 prosent, tyder dette på at viruset er overalt. Dersom, og jeg understreker dersom, disse funnene er representative, så må vi spørre oss selv: Hvorfor i helvete stenger vi ned alt, var hans kommentar.

Betydelig andel

Sammen med Carl Heneghan og Jon Brassey har Jefferson analysert statistikk fra flere steder og konkluderer med at en betydelig andel smittede er symptomfrie.

Massetesting av innbyggerne i landsbyen Vo’Euganeo vest for Venezia avdekket at mellom 50 og 75 av alle som fikk påvist smitte der, var symptomfrie.

67 prosent av en gruppe blodgivere nord i Italia testet også positivt, men var symptomfrie. Det samme var 57 prosent av dem som fikk påvist smitte på et pleiehjem i Washington, og 50 prosent av dem som testet positivt på Island.

Testing av en gruppe smittede barn i Kina viste at 94 prosent enten var helt uten symptomer, eller opplevde milde eller moderate symptomer.