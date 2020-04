Munnbind til alle som handler i Østerrike

Påbudet er innført til tross for at WHO anbefaler myndighetene å ikke gjøre det.

Det er ifølge WHO ikke påvist noen positiv effekt av et slikt påbud, heller det motsatte – blant annet fordi man lett vil bruke hendene til å håndtere maskene på en måte som ikke er smittesikker. WHO har også understreket behovet for å sørge for ansiktsbeskyttelse til helsepersonell og folk som er syke.

Østerrikske myndigheter har imidlertid sagt at munnbindene ikke gir full beskyttelse mot viruset, men at de kan hindre det i å spre seg.

Alle som handler i Østerrike, skal fra onsdag få utdelt et munnbind når de går inn i butikken.

Etter rask spredning av viruset, særlig i Tyrol, har det vært strenge restriksjoner over hele landet de siste to ukene.

Tallet på folk med bekreftet smitte i Østerrike har nå passert 10.000, mens tallet på døde etter covid-19 tirsdag lå på 128.

Også Bulgaria og Tsjekkia har innført lignende påbud om munnbind for folk som beveger seg i offentligheten.