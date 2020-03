Helsetopp i Stockholm: – Stormen tiltar i styrke

Så langt er det ikke tegn til at økningen i behovet for sykehusplasser går langsommere, ifølge helsedirektør Björn Eriksson i Region Stockholm. Snarere tvert imot.

På samme måte som i den kinesiske byen Wuhan, der coronapandemien begynte, bygges det også i Stockholm et provisorisk sykehus i rekordfart. Feltsykehuset i Älvsjömässan skal etter hvert få 600 plasser.

Allerede i løpet av en uke kan det bli behov for å ta feltsykehuset i bruk.

– Vi kan nå konstatere at stormen er her og at den tiltar i styrke. Trenden er veldig tydelig, og den er at behovet for behandling øker raskt dag for dag, sier Eriksson.

Så langt er 1.657 personer bekreftet smittet av coronaviruset i Stockholm, og 68 smittede har dødd.