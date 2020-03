Coronaviruset bekreftet i Norge - Tromsø-kvinne har testet positivt

Folkehelseinstituttet vurderer det imidlertid som svært lite sannsynlig at personen utgjør en smitterisiko.

– Denne personen kom hjem fra Kina med fly. Ut fra en risikovurdering så ble den vurdert som én vi ville teste. Personen er nå testet og har testet positivt. Det er et svakt positivt resultat. Men det vurderes som svært lite sannsynlig at personen er smittefarlig, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til NTB.

Onsdag viste en analyse et svakt positivt resultat, mens en tidligere analyse var negativ.

– Analysemetoden er så følsom at den også kan påvise døde virus. For å være på den sikre siden er personen i hjemmekarantene og følges nå opp av den lokale helsetjenesten, sa Vold.

Sporer opp mulige kontaktpersoner

Angående personer som kan ha vært om bord på samme fly som kvinnen, svarer Vold:

– Vi gjør en smittesporing og vurderer alle mulige kontakter, og vi vil følge opp det, sier hun.

Hun sier at eventuelle personer som likevel kan ha blitt smittet, vil kunne bli plassert i hjemmekarantene ut ifra individuelle vurderinger.

– Det er veldig lite sannsynlig at denne personen har smittet andre, sa hun.

Høie: Vi har gode tiltak for å hindre virusspredning

Helseminister Bent Høie (H) er ikke overrasket over at det nye coronaviruset nå er påvist i Norge. – Vi har gode tiltak for å hindre spredning, forsikrer han.

– Det som har skjedd nå, er som forventet, sier han til NTB, etter at Folkehelseinstituttet kunngjorde at en kvinne i Tromsø har fått påvist covid-19-viruset.

– Sannsynligvis vil vi få mange flere smittede i Norge. Det forbereder vi samfunnet og helsetjenesten på nå. Det kan bli krevende, men vi har gode tiltak for å hindre spredning, sier han.

Han mener imidlertid ikke det er nødvendig å rigge til hjemmekontor og unngå offentlige rom.

– Nei, definitivt ikke. Nå er det tid for å vaske hendene, hoste i papirhåndkle og å følge rådene fra helsetjenestene, sier Høie.

Tromsø-kvinne i isolasjon hjemme

Under en pressekonferanse i Tromsø bekreftet Tromsø kommune at det er en kvinne som er smittet og at de følger situasjonen tett.

– En person har i dag fått bekreftet et svakt positivt prøveresultat på coronaviruset, fortalte kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen på pressekonferansen

Personen befinner seg nå i Tromsø. Hun kom fra Kina til Tromsø i løpet av forrige helg. Vedkommende har vært i hjemmekarantene siden hun kom til Tromsø, men er nå frisk.

– En svak positiv prøve kombinert med en person som er nå er frisk, gjør det svært lite sannsynlig at personen er smitteførende, sa kommuneoverlegen.

Ifølge Tromsø kommune har de forberedt seg godt på et mulig smitteutbrudd de siste ukene, ved å ha en pandemiplan, klare rutiner og opplæring til de ansatte. De har også sikret seg utstyret de måtte trenge.

Smittevernoverlege Trond Brattland fortalte avisen Nordlys onsdag at legevakta i Tromsø har utført mellom 10 og 15 koronavirus-tester de siste ukene.

Isolasjon og karantene

Covid-19-viruset har den siste tiden spredt seg til mange europeiske land, og FHI kartlegger fortløpende områdene som er affisert på sine nettsider.

– Har man vært i disse områdene og utvikler symptomer i løpet av 14 dager, så skal man ringe legen for å få en vurdering og eventuelt testes. Og når man har blitt testes så skal man isoleres til et prøvesvar foreligger, sier overlege Siri Helene Hauge i FHI til NTB.

– Dersom prøven er positiv, vil man da få karantene, enten hjemme eller i isolasjon på sykehus, sier Hauge.

Smittet nordmann i Italia

Onsdag ble det også kjent at en nordmann bosatt i Firenze i Italia har testet positivt på det nye coronaviruset, og vedkommende er innlagt på sykehus med milde symptomer.

Tre nordmenn ble fredag hentet hjem fra virusrammede Wuhan i Kina, men dagen etter sa Helsedirektoratet at det ikke var funnet spor av coronasmitte hos de hjemvendte nordmennene.

Vold ønsker ikke å svare på om personen som nå er bekreftet smittet, var blant de tre nordmennene som ble hentet hjem fra Kina.

Fram til tirsdag var det tatt 100 prøver av nordmenn for covid-19-viruset uten at viruset var påvist.