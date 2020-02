FHI: Munnbind gir falsk trygghet mot sykdomssmitte

– Munnbind har liten effekt for å forhindre smitte blant befolkningen og kan i noen tilfeller bidra til å øke risikoen for smitte, sier seksjonsleder Hanne-Merete Eriksen-Volle i Folkehelseinstituttet (FHI) til NRK.

Årsaken til det er at mange ofte bruker munnbind på feil måte, ifølge seksjonslederen.

– Helsepersonell får opplæring i å ta på munnbind på korrekt måte. Dersom de ikke sitter rett på, vil de gjøre lite for å forhindre smitte. Helsepersonell bruker munnbind i kortere perioder, når de står ovenfor en pasient med kjent eller sannsynlig smitte. Det bidrar også til korrekt bruk, sier Eriksen-Volle.

Etterspørselen etter munnbind har tatt av i Norge den siste måneden. Apotek 1 sier at de er fullstendig tomme for munnbind i alle deres apotek, mens mange Boots-apotek også er tomme for munnbind.

Covid-19-viruset har til nå tatt livet av 1.765 mennesker i Kina siden viruset ble oppdaget i desember. I tillegg har fem personer dødd i fem ulike land, deriblant Frankrike og Japan. Mer enn 70.500 totalt er blitt smittet av det nye koronaviruset.