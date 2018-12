Alkoholikere kan miste lappen etter fortrolig samtale hos fastlegen

– Før var taushetsplikten hellig, men nå har vi blitt politiets forlengede arm, sier en fastlege.

Ifølge de relativt nye førerkortforskriftene fra Helsedirektoratet har fastlegen meldeplikt ved skadelig bruk av rusmidler som alkohol. Dermed kan de i praksis frata pasientene førekort i seks måneder (førekort gruppe 1).

For å få tilbake lappen må pasienten møte opp hos legen hver måned i et halvt år for å bevise avholdenhet og normalisering av biologiske prøver som avspeiler alkoholforbruket.

Dette skaper frykt blant pasienter og kan føre til at de mister tillit til fastlegen, mener fastlege Alexander Wahl.

Han forteller til NRK om pasienter som forventer en fortrolig samtale om alkoholproblemer, men ender opp med å få sjokk fordi fastlegen tar lappen fra dem for å forebygge.

– Det er med et stort ubehag at jeg som fastlege blir tvunget inn i en slik rolle, sier han til NRK.

Han legger til at han er enig i at farlige sjåfører må bort fra veien, men mener andre etater bør stå for kontrollfunksjonen.

Også leder for Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin, mener det er problematisk at legen går fra å ha en omsorgsrolle, til å bli en kontrollør.

Helsedirektoratet sier til NRK at de nå vurderer å gjøre forskriften klarere, for å unngå misforståelser og ulik praksis.

– Men fortsatt skal det være slik at fastlegen skal ha meldeplikt i enkelte saker, skriver fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet til NRK.