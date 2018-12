Det er spesielt én sykdom de eldre frykter mest, sier professor.

(Vi.no): Når vi eldes er det spesielt hjertet som begynner å bli slitt, noe som naturlig nok påvirker hele kroppen.

– Generelt sett vil aldring øke sjansen for å bli syk uansett hva. Enten fordi organer er slitne, eller at immunapparatet i kroppen reduseres. Dette gjelder for de aller fleste sykdommer som inntreffer i eldre alder.

Det forteller Knut Arne Engedal, professor ved Nasjonal Helsekompetanse for Aldring og Helse.

Flest frykter Alzheimers

PROFESSOR: Knut Arne Engedal. Foto: Cappelen Damm.

– Sykdommen som opptrer mye mer hyppig hos eldre, er demenstypen Alzheimers. Veldig mange eldre frykter denne sykdommen, og det er den det spørres mest om når jeg reiser rundt på eldresentre og snakker om helse, sier Engedal.

At mange frykter Alzheimers beror på at vi enda ikke kan kurere det, og at sykdomsløpet forverres, ifølge professoren.

Demens skyldes skader i hjernen. Det finnes flere forskjellige hjernesykdommer som kan føre til hjerneskade, og mange ulike typer demens.

Forebygging av Alzheimer

Alzheimers er den vanligste formen for demens, ifølge Lommelegen.

– Vi har medisiner som kan bremse ned utviklingen, men aldri kurere det, forteller Engedal.

Det finnes likevel forebyggende tiltak:

– Å være jevnlig sosial har vist seg å beskytte mot utviklingen av Alzheimers. Har man et generelt optimistisk syn på livet, vil kroppen også holde seg friskere, understreker professoren.

Vanlig med benskjørhet

I tillegg kan flere eldre rammes av osteoporose, eller benskjørhet.

– Man kan da falle lettere og brekke lårhalsen, noe som igjen kan føre til at man blir sengeliggende og mindre fysisk aktiv, sier Engedal.

Nærmere 250.000 mennesker antas å ha osteoporose i Norge.

Osteoporose er en sykdom i skjelettets benstruktur. Osteoporose betyr «porøst ben». Friske benmasser ser ut som biers vokskake, ifølge Nina Bryhn, lege og skribent på Lommelegen.no.

– Når man får osteoporose, blir hullene i benmassen større slik at det ser ut som en mindre tett vokskake. Dette betyr at bena har mistet benmasse og fått en lavere tetthet, som igjen gjør dem svakere og mer utsatt for brudd, opplyser Bryhn.

Hjerneslag rammer oftest eldre

– Hjerneslag er også noe som forekommer hyppigere hos eldre, forteller Engedal.

En rekke sykdommer og type livsstil gir økt risiko for hjerneslag.

Hjerneslag skjer når blodtilførselen til hjernen blir avbrutt eller redusert. Hjernen mister næring og oksygen, og i løpet av få minutter begynner hjerneceller å dø.

Tilstanden er en akutt og prekær situasjon, hvor man må til sykehus øyeblikkelig for behandling. Jo fortere man blir behandlet, jo bedre er resultatet, skriver Nina Bryhn.

Diabetes type 2

God helse i eldre alder Her er Engedals tips for å forebygge varige sykdommer: Spis sunt. Hold deg aktiv. Vær sosial. Ha et positivt syn på livet. Ikke røyk. Legg en plan for pensjonisttilværelsen din slik at du har noe givende å drive med.

En annen sykdom flere kan utvikle på sine eldre dager, er diabetes type 2, ifølge professoren.

Da produserer man insulin, men ikke nok. Mange utvikler også etter hvert insulinresistens, fordi det insulinet som produseres virker dårligere. Sykdommen rammer som regel voksne over 40 år, men stadig flere yngre får nå også diabetes type-2. Arv spiller en stor rolle, ifølge Lommelegen.

– Vi ser også en sammenheng mellom depresjon og diabetes, forteller Engedal.

Psyken påvirker formen

Det er først og fremst opp til hver enkelt å holde seg frisk ut i alderdommen, mener professor Engedal.

– Gener kan vi ikke gjøre så mye med, men livsstilsfaktorer kan vi styre selv. Å leve et sunt liv - enkelt og greit. Fokusere på sunn ernæring, holde seg fysisk og mentalt aktiv, holde vekten, og ikke minst sørge for å holde seg sosial, understreker Engedal.

For psyken spiller en stor rolle for hvor god helse vi har på våre eldre dager, mener han.

– Det å unngå depresjon og ensomhet ved å holde seg sosialt aktiv, vil være med på å forebygge mange fysiske sykdommer.

Han understreker at det offentlige har et viktig ansvar med å tilrettelegge for sosiale tilbud for eldre, som eldresenter der folk kan møtes og sosialisere seg.

Eldre stresser mindre

– Jo eldre man blir, jo mindre bryr man seg for eksempel om hva andre tenker om en. I motsetning til de unge som konstant søker bekreftelse via for eksempel sosiale medier. Det letter på stresset hos de eldre når de gir mer blaffen, mener Engedal.

Han mener at dagens eldre har det mye bedre enn før; der mange har god pensjon og relativt god helse.

– Alle som er født etter krigen har hatt mulighet for å få skolegang. Utdanning gjør at vi lærer om hvordan vi kan leve sunt, sier han.

Vi holder oss også riske og raske mye lenger enn vi gjorde før i tiden.

– I dag er 80-åringene like sterke som 75 åringene var for fem år siden, og det vil stadig forskyves. Vi er generelt blitt flinkere til å leve et sunnere liv enn de eldre gjorde før, avslutter Engedal.

